Колос пропонував Хачеріді космічну зарплату, – Бурбас

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас повідомив, що український захисник Євген Хачеріді міг перейти в Колос.

"Місяць тому Хачеріді міг повернутися в український футбол. Його дуже хотів Колос. Як для нинішніх реалій УПЛ зарплату йому робив космічну. Чув цифру у 30 тисяч "американців" на місяць. Але захисник відмовив. Мовляв, не його амбіції. Логічно", – написав Бурбас на своїй сторінці у Твіттері.

Хачеріді підписав контракт з брестським Динамо

Сьогодні стало відомо, що Євген підписав контракт із Динамо Брест. Виступи у складі білоруського клубу українець розпочне з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, останнім клубом 32-річного Хачеріді був грецький ПАОК, за який Євген провів лише 11 поєдинків. Перед цим футболіст протягом 9 років виступав у складі київського Динамо, з яким двічі став чемпіоном України та вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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