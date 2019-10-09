Почесний президент Ворскли Жеваго оголошений у розшук

У функціонера полтавської Ворскли Костянтина Жеваго серйозні проблеми із законом.

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук почесного президента Ворскли, мільярдера Костянтина Жеваго, повідомляє lb.ua з посиланням на слова глави ДБР Романа Труби.

Почесний президент Ворскли Жеваго отримав підозру від Державного бюро розслідувань

"З приводу Жеваго. Ми викликали його в ДБР для отримання підозри, він не з'явився. Тому зараз розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук і отримання рішення суду щодо його затримання. Зараз його оголошено в національний розшук", – зазначив Труба.

Нагадаємо, Костянтина Жеваго підозрюють у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит", який очолював почесний президент полтавського клубу.

Після 10-ти турів УПЛ Ворскла перебуває на 10-й сходинці, маючи в активі 8 очок.

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