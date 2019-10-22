Рафаїлов: З приходом Скрипника гравці Зорі почали більше посміхатися

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про зміни в команді з приходом на посаду головного тренера Віктора Скрипника.

"Всім потрібно розуміти, що прихід нової людини в будь-якій справі і колективі, тим більше, керівника, – це завжди зміни. Як в кадровому складі, так і в тактиці, розумінні, перспективах та малюнку гри. Не завжди це робиться дуже швидко. Тому можуть бути перепади в результатах. Команда звикає до тренера, а тренер – до команди. Скрипник ще не вивчив можливості кожного гравця, але, що позитивно для мене, я бачу ротацію. Тренер не боїться змінювати по кілька гравців від матчу до матчу. Тобто він довіряє всім.

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Ще один факт – психологічна обстановка в команді. Вона змінилася на краще. Футболісти більше посміхаються, у них світяться очі, вони більше спілкуються один з одним. Раніше ми коли їхали в автобусі навіть з виграних матчів, стояла гнітюча тиша. Зараз, незважаючи на результат, хлопці поводяться інакше, розуміючи, що це не остання їхня гра. Розуміють, де помилилися, що зробили не так. Я був дуже здивований, що футболісти самі збираються, спілкуються і розмовляють. Розуміють, які зробили помилки і самі шукають шляхи виходу з ситуації, що склалася. Це теж позитивний момент.

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Я, звичайно, не фахівець в тренувальних процесах, але на тренуваннях іноді буваю і атмосферу бачу. Видно прагнення до атакувальної гри, як у тренера, так і у всієї команди в цілому. Я читаю пресу, слухаю журналістів і коментаторів, які говорять про те, що проти Зорі сьогодні команди закриваються. Так само, як проти Шахтаря і Динамо.

Щодо тренувального процесу, то я можу висловити свою думку, але я не тренер і лізти в його роботу не можу. Нікому і ніколи я не говорив і не кажу кого потрібно, а кого не потрібно ставити. Можу сказати лише особисту думку. Рішення завжди є, було і буде за тренером", – цитує Рафаїлова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, після 11 турів УПЛ Зоря на чолі з Віктором Скрипником посідає 5 місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

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