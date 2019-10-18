Нападник Олімпіка Матар Дійє вважає, що прихід головного тренера Вісенте Гомеса може допомогти команді зберегти прописку в УПЛ.

"Вісенте Гомес – наш шанс врятувати цей чемпіонат і вирости над собою, як професіонали. Він чудовий тактик. Олімпік – хороший клуб, який зараз переживає час перебудови. Це завжди болісно.

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Але президент зрозумів, що після попереднього чемпіонату, коли ми ледь не вилетіли, потрібно міняти стратегію розвитку клубу, що і сталося. Прийшло багато нових гравців-іноземців, тренер з європейським менталітетом. Це викликає повагу.

Насправді не тільки Олімпік відчуває зараз подібні проблеми. Багато команд переживають кризу. У нас величезний потенціал. Ми близькі до того, щоб, нарешті, вистрілити. Упевнений, цей чемпіонат буде цікавим", – цитує сенегальця офіційний сайт Олімпіка.

Нагадаємо, іспанець Вісенте Гомес очолив Олімпік на початку вересня. Під його керівництвом команда здобула 4 очки в 4 матчах УПЛ і зараз посідає останнє місце в турнірній таблиці.

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