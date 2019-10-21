Юрченко: Зоря може поборотися не лише за бронзу

Півзахисник луганської Зорі Владлен Юрченко прокоментував перемогу над Десною (2:1) в 11 турі УПЛ, а також оцінив перспективи своєї команди в боротьбі за єврокубкові місця.

"В перерві матчу з Десною була дуже серйозна розмова. Тренер з нами поговорив, і ми поговорили між собою. Трохи змінили гру в центрі поля. Отримали підказки від тренерського штабу. Взяли м'яч під контроль.

Ми неправильно діяли, неправильно відкривалися в центрі поля. У нас є свої певні моменти, яких, на мій погляд, ми не дотрималися в першому таймі. А ось у другій половині відіграли так, як треба.

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Приємно вигравати, особливо в кінцівці. Це була важлива перемога над суперником, який перебуває вище в таблиці. Перемога дозволила включитися в боротьбу за 2-3 місце. Ми показали характер, продемонстрували те, що можемо змінити свою гру в будь-який проміжок матчу.

Чому б нам не поборотися не тільки за бронзу? Якби програли Десні, тоді б сильно відстали, а зараз ми знову включилися в боротьбу. Наша команда може боротися. Головне – продовжувати набирати очки, показуючи при цьому хороший рівень гри", – цитує Юрченка офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, в 11-му турі УПЛ Зоря здобула вольову перемогу над Десною, а Юрченко забив переможний гол з пенальті на 85-й хвилині. Наразі команда Віктора Скрипника посідає 5 місце в турнірній таблиці.

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