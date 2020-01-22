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Ювентус – Рома: стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка Італії

20:50 103 Читать на русском
Ювентус – Рома: стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка Італії
Ювентус – Рома: стартові склади на матч 1/4 фіналу Кубка Італії

Ювентус в рамках чвертьфінального поєдинку Кубка Італії приймає Рому. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24"

 

Матч 1/4 фіналу Кубка Італії Ювентус – Рома розпочнеться о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція та текстовий онлайн поєдинку доступні на "Футбол 24".

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Стартові склади

Ювентус: Буффон – Даніло, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро – Бентанкур, П'яніч, Рабйо – Дуглас Коста, Ігуаїн, Роналду

Рома: Пау Лопес – Флоренці, Манчіні, Смоллінг, Коларов – Діавара, Крістанте – Ундер, Пеллегріні, Клюйверт – Калініч

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