Гольова феєрія і автогол Буффона у відеоогляді матчу Ювентус – Рома – 3:1

Ювентус в рамках матчу чвертьфіналу Кубка Італії впевнено переграв Рому (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

В рамках 1/4 Кубка Італії Ювентус приймав команду екс-тренера Шахтаря Рому. Вже в середині тайму Кріштіану Роналду відкрив рахунок у матчі: прорвавшись лівим флангом на край воротарського майданчика він пробивши точно в дальній кут воріт. Згодом Родріго Бентанкур розігнавши контратаку, отримав зворотній пас на лінії штрафного і, перегравши Манчіні, пробив під ліву стійку. М'яч рикошетом від каркасу воріт влетів у сітку!

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У доданий до першого тайму час Ювентус розіграв кутовий, після чого Коста виконав подачу на лівий край штрафного, звідки Бонуччі влучно пробив головою повз голкіпера.

Дещо підсолодити гіркоту поразки підопічним Фонсеки вдалось по перерві. Ундер змістився з правого флангу в центр і метрів з 22-х потужно пробив по центру – м'яч рикошетом від поперечини відскочив у руку Буффону, а від неї вже влетів у сітку!

Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши у рідних стінах Рому – Буффон відзначився автоголом