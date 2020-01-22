Баварія може підписати Дугласа Косту – лідери мюнхенців підтримали ідею повернення екс-"гірника"

Баварія сподівається знайти підсилення для флангів атаки під час зимового трансферного вікна.

Мюнхенці звернули увагу на свого колишнього гравця – Дугласа Косту, стверджує Sport Bild.

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Основні вінгери "ротен" Серж Гнабрі і Кінгслі Коман страждають через постійні проблеми зі здоров'ям, тому чемпіони Німеччини сподіваються знайти для них заміну. Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік провів нараду з лідерами команди, які підтримали кандидатуру вінгера Ювентуса Дугласа Кости. Бразилець вже захищав кольори мюнхенців упродовж трьох сезонів після переходу з Шахтаря влітку 2015 року.

До слова, у сезоні 2019/20 Коста відзначився одним голом та трьома асистами в 11 матчах за Ювентус.

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