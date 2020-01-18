toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

Саррі відповів на чутки про можливий обмін зірковими гравцями між Ювентусом та Барселоною

16:37 616 Читать на русском
Саррі відповів на чутки про можливий обмін зірковими гравцями між Ювентусом та Барселоною
Федеріко Бернардескі / TMW

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі відреагував на чутки про обмін хавбека туринців Федеріко Бернардескі на Івана Ракітіча з Барселони.

"Для мене просто не існує такої можливості, що Бернардескі може піти. Мені ніхто нічого подібного не говорив. Хочу, щоб він залишився і вірю у його прогрес", – цитує Саррі Calciomercato.

Ювентус може повернути де Лігта в Аякс

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Ракітіч згоден на переїзд в Італію і вже досяг принципової домовленості з Ювентусом. Барселона готова відпустити хорвата в обмін на хавбека Федеріко Бернардескі. При цьому Ювентус наполягає на доплаті з боку "блаугранас".

Зазначимо, що в поточно у сезоні Бернардескі зіграв 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Пауло Дибала – новий лідер Ювентуса: як ледь не піти з клубу, але стати топ-зіркою та перевершити досягнення Шевченка

blog_ava
Динамо підписало бразильського юніора з українським корінням
12:41
7876
Теги
Італія Трансфери Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії Барселона Барселона Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Іван Ракітіч Іван Ракітіч Федеріко Бернардескі Федеріко Бернардескі Ювентус Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
57
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук