Саррі відповів на чутки про можливий обмін зірковими гравцями між Ювентусом та Барселоною

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі відреагував на чутки про обмін хавбека туринців Федеріко Бернардескі на Івана Ракітіча з Барселони.

"Для мене просто не існує такої можливості, що Бернардескі може піти. Мені ніхто нічого подібного не говорив. Хочу, щоб він залишився і вірю у його прогрес", – цитує Саррі Calciomercato.

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Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація, що Ракітіч згоден на переїзд в Італію і вже досяг принципової домовленості з Ювентусом. Барселона готова відпустити хорвата в обмін на хавбека Федеріко Бернардескі. При цьому Ювентус наполягає на доплаті з боку "блаугранас".

Зазначимо, що в поточно у сезоні Бернардескі зіграв 18 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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