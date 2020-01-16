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Роналду змусив УЄФА вигадати божевільну схему для символічної збірної року – в жертву принесли Канте

12:45 1815 Читать на русском
Роналду змусив УЄФА вигадати божевільну схему для символічної збірної року – в жертву принесли Канте
Кріштіану Роналду / Reuters

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду лише в останній момент отримав місце у команді року УЄФА за версією фанатів.

Зіркового португальця не було у попередньому списку 11-ти найкращих, інформує Daily Mail.

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Початковою схемою умовної команди була звична 4-3-3, де трійку нападників склали Мессі, Лєвандовскі і Мане. Роналду став четвертим у рейтингу форвардів і опинився "за бортом" збірної. Втім, УЄФА не захотів псувати настрій лідеру Ювентуса і вирішив перебудувати схему на 4-2-4, які мають мало спільного із сучасним футболом. В жертву принесли Н'Голо Канте, залишивши центр поля на плечах де Йонга і де Брюйне.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Роналду провів 21 матч, в якому відзначився 16 голами і трьома асистами.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус УЄФА Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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