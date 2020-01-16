Роналду змусив УЄФА вигадати божевільну схему для символічної збірної року – в жертву принесли Канте

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду лише в останній момент отримав місце у команді року УЄФА за версією фанатів.

Зіркового португальця не було у попередньому списку 11-ти найкращих, інформує Daily Mail.

УЄФА оголосив команду 2019 року за версією вболівальників – у ній немає Салаха, Мбаппе та гравців Реала

Початковою схемою умовної команди була звична 4-3-3, де трійку нападників склали Мессі, Лєвандовскі і Мане. Роналду став четвертим у рейтингу форвардів і опинився "за бортом" збірної. Втім, УЄФА не захотів псувати настрій лідеру Ювентуса і вирішив перебудувати схему на 4-2-4, які мають мало спільного із сучасним футболом. В жертву принесли Н'Голо Канте, залишивши центр поля на плечах де Йонга і де Брюйне.

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Роналду провів 21 матч, в якому відзначився 16 голами і трьома асистами.

Перевершити Платіні, зрівнятися з Хенто – 5 рекордів, які повинен побити Роналду у 2020-му