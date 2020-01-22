Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв в родных стенах Рому – Буффон отметился автоголом

Ювентус в рамках матча четвертьфинала Кубка Италии уверенно переиграл Рому (3:1).

Поединок начался в довольно динамичном темпе с контратаками в обе стороны, однако моментов практически не возникало до середины первого тайма. Несмотря на равный характер встречи, было заметно, что Ювентус значительно больше держит мяч и чаще приближается к чужим воротам – единственный удар по воротам в этот период прошёл именно по ним (Роналду неточно стрелял с дистанции). В активе Ромы до самого перерыва был лишь один полумомент: на 20-й минуте Флоренци принял скидку от Калинича и с края штрафной подал на линию вратарской – Клюйверт пытался пробить, но мяч просто отскочил от него за пределы поля.

Кроме того, на 25-й Пеллегрини разогнал хорошую контру и отдал тонкую передачу в штрафную, но её перехватили защитники. Уже через минуту на табло горел счёт 1:0 – туринцы провели быструю атаку с участием Алекса Сандро, Рабьо, Дугласа Косты, Игуаина и Роналду. В её завершении Криштиану прорвался по левому флангу на край штрафной и пробил точно в дальний угол.

"Волки" пытались выровнять ситуацию, но им удалось лишь продержать игру более-менее равной течение десяти минут. Затем Ювентус по-взрослому взялся за соперника: на 35-й минуте Данило с дальней дистанции лупонул мимо дальнего угла, а на 38-й Бентанкур разогнал контратаку, отдал передачу Дугласу Косте и принял обратный пас на линии штрафной – дальше Родриго переиграл Манчини и из-под Кристанте с Дивара пробил под левую штангу. Мяч с рикошетом от каркаса влетел в ворота! 2:0.

Уже через минуту шикарным голом метров с 25-ти мог отличиться Дуглас Коста, однако его выстрел парировал Лопес. После этого туринцы взяли паузу в активности, связанную с травмой Данило, но уже в компенсированное время счёт был доведен до разгромного. На 45+2-й минуте Ювентус разыграл угловой, после чего Коста исполнил подачу на левый край штрафной, откуда Бонуччи пробил головой – 3:0! Рома была деклассирована.

На старте второго тайма команды устроили фантастический размен моментами. Уже на 47-й минуте "волки" могли сокращать отставание в счёте, однако дальний выстрел Пеллегрини парировал Буффон, а Калинич с несколько метров умудрился добить мяч прямо в штангу. Ювентус сразу же огрызнулся подачей Роналду и замыканием Игуиана в крестовину.

На 50-й минуте подопечные Фонсеки таки забили свой гол: Ундер сместился с правого фланга в центр и метров с 22-х мощно пробил по центру – мяч рикошетом от перекладины отскочил в руку Буффону, а от неё уже влетел в сетку! Это взятие ворот засчитали как автогол.

Размен моментами продолжился. На пас Косты "шведой", ​​который выводил Роналду один-на-один (Криштиано затормозил и потерял мяч), римляне ответили разрезным пасом Манчини на ход Флоренци – тот оказался прямо перед Буффоном и нанёс удар низом, однако Джиджи спас Юве. Куадрадо и Игуаин, в свою очередь, организовали контрвыпад на 63-й минуте: Хуан исполнил своевременный кросс, а Гонсало замкнул его мощным выстрелом – теперь уже Лопес парировал. Только после этого команды несколько успокоились. До 70-х минут оба тренера занимались кадровыми перестановками в игре.

Замены не лучшим образом сказались на игре Ромы, а вот Юве в эндшпиле матча захватил инициативу, организовав ряд опасных атак. Лучшая из них прошла на 84-й минуте: Роналду после розыгрыша углового оттянулся в центр штрафной и пробил с передачи Пьянича низом в правый угол – рядом со штангой пролетел мяч! "Волки" же пали духом, нанеся лишь два крайне неточных удара по воротам. Только в компенсированное время они заставили понервничать Турин, однако удар Коларова с минимальной дистанции успел парировал невероятный Буффон. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "бьянконери".

Таким образом, Ювентус стал вторым полуфиналистом Кубка Италии. Матчи этого раунда состоятся 12 февраля и 4 марта.