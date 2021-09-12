В рамках 7-го туру УПЛ Ворскла приймає Десну, Колос зустрінеться з Маріуполем, а Минай – з Чорноморцем. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Десна

Остання зустріч між цими командами була наповнена драматизмом і завершилась внічию, хоча перемога гарантувала б Десні виступ у єврокубках. В наступному турі чернігівці зазнали розгрому й пролетіли повз Лігу конференцій, пропустивши у неї саме Ворсклу. "Зелено-білі" не затримались у цьому турнірі, вилетівши одразу, однак в УПЛ підопічні Юрія Максимова тримають свої позиції міцно – вони йдуть всього у трьох очках від третьої сходинки. Десна має на один заліковий бал більше. Словом, сьогодні у Полтаві відбудеться битва претендентів на бронзові медалі.

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Від одного такого суперника ворскляни вже відбилися, розписавши бойову нічию в доволі неоднозначному поєдинку з СК Дніпром-1. Інший конкурент – Зоря – переграла полтавців у Запоріжжі з мінімальним рахунком, однак той матч був нічийним за своїм характером. Луганців рятували сейви голкіпера та стійка. На перемогу підопічні Юрія Максимова не награли в обох зустрічах, що неабияк тривожить перед поєдинком з Десною, але поки що в активі Ворскли всього одна поразка.

Крім того, в рідних стінах команда виступає дуже переконливо – після бойової нічиї з СК "зелено-білі" здобули три поспіль домашніх перемоги, розбивши Рух, Львів і Металіст 1925. При цьому в кожній з цих зустрічей полтавці забивали не менше двох голів. До речі, у попередньому сезоні Десна не змогла переграти Ворсклу на її полі.

Як буде зараз? Важко сказати, адже невідомо, у якій формі перебувають сіверяни. Підопічні Олександра Рябоконя сильно почали чемпіонат, здобувши чотири поспіль перемоги при прекрасних статистичних показниках та покращенні тактичного малюнку гри – втім, у наступних двох турах колектив "ковтнув" одразу 8 голів. Розгром від злого Динамо у Києві ще можна було зрозуміти, однак винос від Вереса у Чернігові з рахунком 4:0 при 4-х пропущених м'ячах до перерви шокував усіх.

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Головний тренер заявив, що проблеми були й раніше, а тепер вони просто дали про себе знати. Це дійсно так – навіть під час переможної серії сіверяни допускали багато моментів біля власних воріт, пропускаючи навіть при грі 11 на 10 з 30-ї хвилини й створюючи не так багато моментів. Звитяга над тим же СК Дніпро-1 була здобута завдяки класному першому тайму та вилученню Піхальонка, але в другому таймі гості розривали Десну, а розгром Чорноморця в 1-му турі УПЛ був занадто простим завданням (тим паче, там знову грали в більшості).

Де ж ми побачили справжню Десну? Чи зуміла команда подолати проблеми за час паузи на матчі збірних? Поки що все це залишається загадкою. Матч проти Ворскли дасть відповідь на неї.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Тамм (під питанням)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Різник – Яворський, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, О. Тілль, Челядін, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Десна: Литовка – Сафронов, Цимбалюк, Селін, Картушов – Домбровський, Завійський – Калітвінцев, Тотовицький, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла і Десна в останніх шести особистих зустрічах не забивали більше двох голів. Сьогодні ТБ 2,5 теж здається малоймовірним – обидва колективи сильні й вразливі одночасно, у обох є ігрові проблеми, обом потрібно набирати очки. Сіверяни виглядають сильніше в атаці, але полтавці краще "сушать" матч і контратакують. Господарі при цьому дуже потужно виступають у рідних стінах, однак сильних суперників вони ще жодного разу не переграли.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним підсумком поєдинку здається результативна нічия.

Колос – Маріуполь

Колос провалив старт сезону, безславно вилетівши з єврокубків від відверто слабких казахів і здобувши всього одну перемогу в УПЛ – ковалівці мінімально переграли Металіст 1925 у матчі, після якого навіть Руслан Костишин визнав незаслуженість підсумкового результату. Шалені проблеми в організації атакувальної роботи (всього 2 забитих голи) деякий час врівноважувались непоганою обороною, але в попередніх двох турах команда "поплила", програвши Олександрії й отримавши шість голів від Динамо. До перерви. А потім пропустивши і сьомий.

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Руслан Костишин роздумував над відставкою ще по ходу важкого матчу з Рухом, збираючись піти в разі поразки, але тоді його підопічні зібралися, вирвавши нічию при грі у меншості. Винос же у Києві став останньою краплею – тренер, який 7 років очолював ковалівців, піднявши їх з чемпіонату Київської області до єврокубків, покинув своє крісло (хоча залишився у клубі). Нового тренера ще не знайшли, хоча на трибунах в матчі з Олександрією помітили Олександра Хацкевича. Можливо, саме він прийме "хліборобів", однак поки що з футболістами працює асистент Костишина – Сергій Кузнєцов.

Під його керівництвом Колос переміг у спарингу Десну (2:1), але більше про цей поєдинок нічого невідомо. Менеджери ж клубу на днях підписали екс-форварда Львова – Ренана. Навряд чи він вийде сьогодні, але підсилення непогане. В будь-якому випадку, перестановки на тренерському містку завжди придають гравцям певний імпульс, тож зараз від ковалівців можна очікувати будь-яких результатів та будь-якого футболу.

Дебютуватиме Кузнєцов у матчі з Маріуполем. Кращий початок важко було б вигадати – азовці досі не знають перемог у чемпіонаті, зазнавши п'яти поразок поспіль – і якщо перші чотири програші відбулися за конкурентного футболу (Зорі забили аж три голи), то в останньому турі команда безславно згоріла скромному Інгульцю (3:0). Це був вже третій матч, у якому підопічні Остапа Маркевича пропустили тричі, а загалом його колектив лишень раз "ковтнув" менше двох голів – це сталося у 1-му турі, в поєдинку зі Львовом. Навіть Чорноморець закотив "трьошку" у ворота Маріуполя.

Головний тренер у кожному флеш-інтерв'ю бив у дзвони, вимагаючи якісного підсилення складу. Його можна зрозуміти: значна частина минулорічних лідерів повернулася в Шахтар або перейшла в інші клуби, а після травм кількох основних хавбеків середній вік команди опустився до 19,5 років – навіть Чорноморець виявився старшим. В таких умовах важко побудувати сильний колектив, але за час міжнародної паузи клуб так і не отримав новачків. Натомість, у ЗМІ шепчуться про можливість відставки Остапа Маркевича в разі невдач у наступних турах.

Так чи інакше, Маріуполь прикутий до стінки. Азовці йдуть на останній позиції й вже зараз відстають від зони плей-офф на три залікових бали, а Шахтар може і не прийти на допомогу – в середині 2010-х "партнерство" не врятувало тодішній Іллічівець від Першої ліги. Якщо команда бажає залишитись в еліті, то перемагати необхідно вже сьогодні.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Мампассі (Маріуполь)

Травмовані: Волинець – Чоботенко, Очеретько

Орієнтовні склади на матч Колос – Маріуполь

Колос: Маханьков – Золотов, Павловець, Новак, Саків – Задоя, Богданов – Чурко, Костишин, Ільїн – Сітчінава

Маріуполь: Кудрик – Меліченко, Микицей, Удод, Стасюк – Чех, Петерман – Кащук, Мишньов, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Команди сьогодні будуть надзвичайно заведеними. У азовців непогана атака при жахливій обороні, у ковалівців історія протилежна, тож можна сподіватись на забиті голи у ворота обох голкіперів – втім, у підсумковий успіх гостей зовсім не віриться. Колос на своєму полі виглядає непогано, та і загалом "хлібороби" міцніші й сильніші за всіма параметрами.

З огляду на ці фактори, доволі вірогідною здається перемога господарів.

Минай – Чорноморець

Минай цілком можна назвати сенсацією нового сезону УПЛ. Клуб, який за два тижні до старту чемпіонату мав всього 6 футболістів на контракті, в авральному порядку набрав півтора десятки новачків і в першому ж турі переміг сильну Олександрію. Після цього закарпатці зуміли відібрати очки у Зорі в Запоріжжі, а головна несподіванка сталася перед паузою на міжнародні матчі – підопічні Василя Кобіна розписали доволі заслужену нічию з Шахтарем Not bad.

"Лиси" програли лишень Вересу, але в тому поєдинку вони не реалізували пенальті й загалом виглядали краще. Цікаво, з чим пов'язаний такий потужний старт – з поверненням Василя Кобіна та переходом на прагматичну схему з п'ятьма захисниками, з везінням чи зі слабкістю суперників? Схоже, всі ці причини сплелися разом, поєднавшись і з емоційним піднесенням, однак осіння частина сезону обіцяє бути непростою. Відсутність повноцінних зборів влітку обов'язково дасть про себе знати, хоча у Миная була не тільки міжнародна пауза, а й перенесення двох турів. В цьому плані колективу щастить.

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В будь-якому випадку, легкого сезону у "лисів" не буде, тож варто набирати якомога більше очок. Поєдинок з Чорноморцем виглядає прекрасним шансом на другу перемогу в нинішньому розіграші УПЛ, адже це – першоліговий колектив з великою кількістю молодих футболістів та ігрових проблем. Втім, недооцінювати одеситів не можна (тим паче Минаю).

"Моряки" жахливо виглядали у перших матчах, пропускаючи не менше трьох голів за гру, але вже у поєдинку з Металістом 1925 у 3-му турі підопічні Юрія Морозова показали зуби, двічі вириваючись вперед у рахунку. У Маріуполі команда святкувала перемогу (3:2), резерву Шахтаря дали гідний бій у першому таймі, а перед міжнародною паузою Чорноморець був близьким до заслуженої звитяги над Олександрією – "жовто-чорні" відверто відскочили (2:2).

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Так, одесити слабенькі у позиційній роботі. Так, вони погано пресингують. Так, колективу бракує стабільності, але поступово він набирає форму й досвід. В останніх турах "моряки" продемонстрували явний прогрес у грі, тож у матчі з Минаєм вони можуть зачепитись навіть за перемогу.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Кулієв – Білошовський

Травмовані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Чорноморець

Минай: Кучер – Горін, Векляк, Лиховидько – Гончар, Петрусенко, Месхі, Синьогуб – Ахмедзаде, Білоног – Селезньов

Чорноморець: Кучер – Путря, Дубко, Михайленко, Кузик – Брагару, Кравченко, Тлумак, Авагімян – Ісаєнко, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидва суперники приблизно рівні, хоча їхні стихії різні – Чорноморець намагається демонструвати агресивний футбол з контратаками, а Минай сильніший в обороні. У закарпатців відчувається більший запас міцності, адже це більш зрілий колектив з досвідом виступів у еліті, однак Чорноморець швидко прогресує.

Важко робити прогноз на поєдинок між такими суперниками. Сьогодні можливий будь-який результат, але нічия здається трішки вірогіднішою.

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