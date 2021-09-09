На перегляді у полтавській Ворсклі перебуває форвард Мікаель Нджолі, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

Максимов – про потенційний перехід Різника в Шахтар: Я ще Кулачу казав, що такий шанс буває лише раз

22-річний англієць виступав за молодіжні команди Брентфорда та Міллуола, а також відправлявся в оренду у чемпіонат Шотландії – у Кілмарнок та Мазервел. Останньою командою Нджолі був представник англійської Ліги 2 – Барроу, який він покинув 1 липня 2021 року, ставши вільним агентом.

Футболіст вже провів товариський матч у складі Ворскли проти харківського Металіста 1925. Transfermarkt оцінює гравця у 225 тисяч євро.

Нагадаємо, Ворскла після 6-ти турів посідає у турнірній таблиці УПЛ п'яту сходинку, набравши 11 очок.

"Гравці дуже швидко злиють тренера": чому Петракова складно виправдати, а Шева міг би зробити Україні послугу