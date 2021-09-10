"Паузу ми заповнили двома іграми з угорськими командами, де змогли подивитися в справі гравців, які ще не мали ігрової практики. Ну і заодно награти трохи іншу тактичну схему. В цілому ж, щодо кадрів, то, як я вже говорив раніше, у нас немає першого і другого складів. Є гравці, які більше підходять під одну схему, а є група, з якою краще використовувати іншу тактику. Всі гравці зараз – хорошого рівня, який для нас є очевидним.

Минай завдяки Селезньову здолав угорський Вашаш – екс-форвард збірної України перервав гольову засуху

Свій дебютний м'яч забив Селезньов. Що стосується його прагнення побити чиїсь рекорди – це вже його особисті амбіції. Для мене важливо те, як він працює на тренуваннях, як він викладається в процесі занять. У будь-якому випадку, забитий гол, неважливо де – в товариському матчі або в офіційному, – завжди надає віру в свої сили, в те, що гравець перебуває на правильному шляху і працює в потрібному напрямку", – поділився Кобін у коментарі Footboom.

До слова, Минай зіграє свій матч у чемпіонаті України 12 вересня проти Чорноморця. Щодо Селезньова, то Євген ще не забивав за закарпатський клуб в офіційних поєдинках.

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