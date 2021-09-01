Захисник Роман Вантух поповнив склад одеського клубу на офіційному сайті УПЛ.

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Це вже 15-й гравець, який у поточне міжсезоння перебрався з Динамо в Чорноморець. У минулому сезоні Вантух захищав кольори Олександрії. Оборонець провів 20 матчів, в яких відзначився 2 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, Чорноморець набрав 4 очки у стартових 6 турах УПЛ. Підопічні Мороза йдуть на 14-й сходинці.

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