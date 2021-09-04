Захисник Динамо Крістіан Біловар продовжить кар'єру у Чорноморці, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Умови угоди з 20-річним оборонцем не повідомляються. Цікаво, що нинішній сезон Крістіан розпочинав у Десні – гравець перебрався до команди Олександра Рябоконя 23 липня на правах оренди, а вже за два дні дебютував в УПЛ саме у матчі проти Чорноморця, замінивши на 87-й хвилині Левана Арвеладзе. Transfermarkt оцінює гравця у 100 тисяч євро.

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