"Вийшло так, що сходив на футбол, і мене записали в можливі тренери Колоса. Це все чутки. Чи цікава мені робота в УПЛ? Немає причин для розмови, і ми таке не коментуємо", – цитує Хацкевича Meta-ratings.com.ua.

Костишин стане віце-президентом Колоса – клуб не розглядає Хацкевича на посаду нового тренера

47-річний білоруський фахівець був помічений нещодавно на домашній грі Колоса з Олександрією (0:1), а вже через тиждень Руслан Костишин покинув тренерські крісло ковалівців.

Нагадаємо, Хацкевич очолював Динамо у 2017-2019 роках, після звільнення з київського клубу вирішив спробувати себе у російському Роторі, де також зазнав невдачі і поки залишається без роботи.

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