"Леви" вже ведуть перемовини з потенційними новачками, аби оформити трансфери після завершення сезону.

Карпати вже визначились із потенційними новачками, якими можуть підсилитись у літнє міжсезоння, повідомляє Sport.ua.

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Серед потенційних новачків є три легіонери. Зазначається, що клуб вже веде перемовини, аби залагодити усі формальності з їхніми трансферами найближчим часом. Після відкриття трансферного вікна "леви" можуть підписати ще 1-2 новачків.

До слова, Карпати очолюють турнірну таблицю Першої ліги з 57 очками, випереджаючи другий Інгулець на 5 пунктів.

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