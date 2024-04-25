"Чому Металіст 1925 не може здобути перемогу під керівництвом Скрипника? На жаль, поки що нам не вдалося здобути три залікових бали у весняній частині. Я думаю, тут класична ситуація. Коли приходить новий тренер, команді треба звикнути до нових вимог. На це потрібен час.

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Не виходив на поле у цьому році через травму? Так, в мене травма. На жаль, не вийшло розв'язати питання без хірургічного втручання. Два тижні тому було зроблено операцію. Реабілітація займе 6-8 тижнів", – поділився Ткачук у коментарі Sport.ua.

Зауважимо, що Євген Ткачук провів 13 матчів за Металіст 1925 цього сезону, в яких відзначився 1 забитим м'ячем.

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