В рамках 7-го тура УПЛ Ворскла принимает Десну, Колос встретится с Мариуполем, а Минай – с Черноморцем. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Десна

Последняя встреча между этими командами была наполнена драматизмом и закончилась вничью, хотя победа гарантировала бы Десне выступление в еврокубках. В следующем туре черниговцы подверглись разгрому и пролетели мимо Лиги конференций, пропустив в нее именно Ворсклу. "Зелено-белые" не задержались в этом турнире, вылетев сразу, однако в УПЛ подопечные Юрия Максимова держат свои позиции прочно – они идут всего в трех очках от третьей строчки. Десна имеет на один зачетный балл больше. Словом, сегодня в Полтаве состоится битва претендентов на бронзовые медали.

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От одного такого соперника ворскляне уже отбились, расписав боевую ничью в довольно неоднозначном поединке с СК Днепром-1. Другой конкурент – Заря – переиграла полтавчан в Запорожье с минимальным счетом, однако тот матч был ничейным по своему характеру. Луганчан спасали сейвы голкипера и штанга. На победу подопечные Юрия Максимова не наиграли в обеих встречах, что изрядно беспокоит перед поединком с Десной, но пока в активе Ворсклы всего одно поражение.

Кроме того, в родных стенах команда выступает очень убедительно – после боевой ничьи с СК "зелено-белые" одержали три подряд домашних победы, разбив Рух, Львов и Металлист 1925. При этом в каждой из этих встреч полтавчане забивали не менее двух голов. Кстати, в прошлом сезоне Десна не смогла переиграть Ворсклу на ее поле.

Как будет сейчас? Трудно сказать, ведь неизвестно, в какой форме находятся северяне. Подопечные Александра Рябоконя сильно начали чемпионат, одержав четыре подряд победы при прекрасных статистических показателях и улучшении тактического рисунка игры – впрочем, в следующих двух турах коллектив "глотнул" сразу 8 голов. Разгром от злого Динамо в Киеве еще можно было понять, однако вынос от Вереса в Чернигове со счетом 4:0 при 4-х пропущенных мячах до перерыва шокировал всех.

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Главный тренер заявил, что проблемы были и раньше, а теперь они просто дали о себе знать. Это действительно так – даже при победной серии северяне допускали много моментов у своих ворот, пропуская даже при игре 11 на 10 с 30-й минуты и создавая не так много моментов. Победа над тем же СК Днепр-1 была одержана благодаря классному первому тайму и удалению Пихалёнка, но во втором тайме гости разрывали Десну, а разгром Черноморца в 1-м туре УПЛ был слишком простой задачей (тем более, там снова играли в большинстве).

Где же мы увидели настоящую Десну? Сумела ли команда преодолеть проблемы во время паузы на матчи сборных? Пока все это остается загадкой. Матч против Ворсклы даст ответ на нее.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: –

Травмированные: Тамм (под вопросом)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Резник – Яворский, Чеснаков, Бондаренко – Пердута, А. Тилль, Челядин, Якубу – Скляр, Кане – Степанюк

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Домбровский, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла и Десна в последних шести личных встречах не забивали более двух голов. Сегодня ТВ 2,5 тоже кажется маловероятным – оба коллектива сильные и уязвимые одновременно, у обоих есть игровые проблемы, обоим нужно набирать очки. Северяне выглядят сильнее в атаке, но полтавчане лучше "сушат" матч и контратакуют. Хозяева при этом очень мощно выступают в родных стенах, однако сильных соперников они еще ни разу не переиграли.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным итогом поединка кажется результативная ничья.

Колос – Мариуполь

Колос провалил старт сезона, бесславно вылетев из еврокубков от откровенно слабых казахов и получив всего одну победу в УПЛ – ковалёвцы минимально переиграли Металлист 1925 в матче, после которого даже Руслан Костышин признал незаслуженисть итогового результата. Безумные проблемы в организации атакующей работы (всего 2 забитых гола) некоторое время уравновешивались неплохой обороной, но в предыдущих двух турах команда "поплыла", проиграв Александрии и получив шесть голов от Динамо. До перерыва. А потом пропустив и седьмой гол.

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Руслан Костышин размышлял над отставкой еще по ходу тяжелого матча с Рухом, собираясь уйти в случае поражения, но тогда его подопечные собрались, вырвав ничью при игре в меньшинстве. Вынос же в Киеве стал последней каплей – тренер, который 7 лет возглавлял ковалёвцев, подняв их с чемпионата Киевской области в еврокубки, покинул свое кресло (хотя остался в клубе). Нового тренера еще не нашли, хотя на трибунах в матче с Александрией заметили Александра Хацкевича. Возможно, именно он примет "земледельцев", однако пока с футболистами работает ассистент Костышина – Сергей Кузнецов.

Под его руководством Колос победил в спарринге Десну (2:1), но больше об этом поединке ничего неизвестно. Менеджеры клуба на днях подписали экс-форварда Львова – Ренана. Вряд ли он выйдет сегодня, но усиление неплохое. В любом случае, перестановки на тренерском мостике всегда придают игрокам определенный импульс, поэтому сейчас от ковалёвцев можно ожидать любых результатов и любого футбола.

Дебютировать будет Кузнецов в матче с Мариуполем. Лучшее начало трудно было бы придумать – азовцы до сих пор не знают побед в чемпионате, потерпев пять поражений подряд – и если первые четыре проигрыша произошли при конкурентном футболе (Заре забили аж три гола), то в последнем туре команда бесславно сгорела скромном Ингульцу (3:0). Это был уже третий матч, в котором подопечные Остапа Маркевича пропустили трижды, а в целом его коллектив только раз "глотал" меньше двух голов – это произошло в 1-м туре, в поединке со Львовом. Даже Черноморец закатил "трешку" в ворота Мариуполя.

Главный тренер в каждом флеш-интервью бил в колокола, требуя качественного усиления состава. Его можно понять: значительная часть прошлогодних лидеров вернулась в Шахтер или перешла в другие клубы, а после травм нескольких хавбеков средний возраст команды опустился до 19,5 лет – даже Черноморец оказался старше. В таких условиях трудно построить сильный коллектив, но за время международной паузы клуб так и не получил новичков. Зато в СМИ шепчутся о возможности отставки Остапа Маркевича в случае неудач в следующих турах.

Так или иначе, Мариуполь приперт к стенке. Азовцы идут на последней позиции и уже сейчас отстают от зоны плей-офф на три зачетных балла, а Шахтер может и не прийти на помощь – в середине 2010-х "партнерство" не спасло тогдашний Ильичёвец от Первой лиги. Если команда хочет остаться в элите, то побеждать необходимо уже сегодня.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Мампасси (Мариуполь)

Травмированные: Волынец – Чоботенко, Очеретько

Ориентировочные составы на матч Колос – Мариуполь

Колос: Маханьков – Золотов, Павловец, Новак, Сак – Задоя, Богданов – Чурко, Костышин, Ильин – Ситчинава

Мариуполь: Кудрик – Меличенко, Микицей, Удод, Стасюк – Чех, Петерман – Кащук, Мишнёв, Топалов – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Команды сегодня будут чрезвычайно заведенными. У азовцев неплохая атака при ужасной обороне, у ковалёвцев история противоположная, поэтому можно надеяться на забитые голы в ворота обоих голкиперов – впрочем, в итоговый успех гостей совсем не верится. Колос на своем поле выглядит неплохо, да и в целом "земледельцы" крепче и сильнее по всем параметрам.

Учитывая эти факторы, довольно вероятной кажется победа хозяев.

Минай – Черноморец

Минай вполне можно назвать сенсацией нового сезона УПЛ. Клуб, который за две недели до старта чемпионата имел всего 6 футболистов на контракте, в авральном порядке набрал полтора десятка новичков и в первом же туре победил сильную Александрию. После этого закарпатцы сумели отобрать очки у Зари в Запорожье, а главная неожиданность произошла перед паузой на международные матчи – подопечные Василия Кобина расписали довольно заслуженную ничью с Шахтером. Not bad.

"Лисы" проиграли только Вересу, но в том поединке они не реализовали пенальти и вообще выглядели лучше. Интересно, с чем связан такой мощный старт – с возвращением Василия Кобина и переходом на прагматичную схему с пятью защитниками, с везением или со слабостью соперников? Похоже, все эти причины сплелись вместе, объединившись и с эмоциональным подъемом, однако осенняя часть сезона обещает быть непростой. Отсутствие полноценных сборов летом обязательно даст о себе знать, хотя у Миная была не только международная пауза, но и перенос двух туров. В этом плане коллективу везет.

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В любом случае, легкого сезона у "лис" не будет, поэтому стоит набирать как можно больше очков. Поединок с Черноморцем выглядит прекрасным шансом на вторую победу в нынешнем розыгрыше УПЛ, ведь это – перволиговый коллектив с большим количеством молодых футболистов и игровых проблем. Впрочем, недооценивать одесситов нельзя (тем более Минаю).

"Моряки" ужасно выглядели в первых матчах, пропуская не менее трех голов за игру, но уже в поединке с Металлистом 1925 в 3-м туре подопечные Юрия Морозова показали зубы, дважды вырываясь вперед в счете. В Мариуполе команда праздновала победу (3:2), резерву Шахтера дали достойный бой в первом тайме, а перед международной паузой Черноморец был близок к заслуженной победы над Александрией – «желто-черные" откровенно отскочили (2:2).

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Да, одесситы слабые в позиционной работе. Да, они плохо прессингуют. Да, коллективу не хватает стабильности, но постепенно он набирает форму и опыт. В последних турах "моряки" продемонстрировали явный прогресс в игре, поэтому в матче с Минаем могут зацепиться даже за победу.

Кадровая ситуация

Дисквалифицированы: Кулиев – Билошевский

Травмированные: –

Ориентировочные составы на матч Минай – Черноморец

Минай: Кучер – Горин, Векляк, Лиховидько – Гончар, Петрусенко, Месхи, Синегуб – Ахмедзаде, Белоног – Селезнев

Черноморец: Кучер – Путря, Дубко, Михайленко, Кузык – Брагарь, Кравченко, Тлумак, Авагимян – Исаенко, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Оба соперника примерно равны, хотя их стихии разные – Черноморец пытается демонстрировать агрессивный футбол с контратаками, а Минай сильнее в обороне. У закарпатцев чувствуется больший запас прочности, ведь это более зрелый коллектив с опытом выступлений в элите, однако Черноморец быстро прогрессирует.

Трудно делать прогноз на поединок между такими соперниками. Сегодня возможен любой результат, но ничья кажется немного более вероятной.

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