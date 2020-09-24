Ще два сезони тому Десна виступала у ПФЛ проти Авангардів та Балкан, а тепер чернігівці дебютують в єврокубках – і подібною історією вже не здивувати. Перша ліга України стала настільки потужною, що делегує своїх представників у Лігу Європи, а там і до Ліги чемпіонів недалеко.

Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Ліги Європи

Вольфсбург – Десна: де дивитись матч Ліги Європи

Якщо ж без жартів, то сіверяни заслужили прорватися на елітний рівень – протягом трьох останніх років вони постійно зростали, як команда, а керівництво постійно посилювало її правильними трансферами та інвестиціями в інфраструктуру. Як наслідок, маємо колектив, в якому на кожну позицію є рівноцінна заміна, який б'є грандів, бореться за медалі й продає лідерів у Бельгію. Наступним кроком повинні стати єврокубки, однак є одне але.

Суперником чернігівців у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи став Вольфсбург – мабуть, додаткової презентації цей колектив не потребує, адже "вовки" проведуть вже п'ятий матч проти української команди за рік. Навесні та влітку німці згоріли Шахтарю, а минулої осені в групі ЛЄ вони двічі переграли Олександрію. До речі, поєдинки проти підопічних Володимира Шарана аж ніяк не шокували останніх – в обох зустрічах "жовто-чорні" дали представнику Бундесліги гідний бій, навіть забиваючи на виїзді. Та і загалом Вольфсбург під керівництвом Олівера Гласнера демонструє доволі неоднозначний футбол.

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Сильним боком "вовків" залишається тактична гнучкість – у минулому сезоні голландський наставник активно використовував схеми 3-4-2-1, 4-4-3 та різні варіації 4-4-2, а епізодично переходив і на 4-2-3-1. Новий розіграш Бундесліги почали з 4-3-3, але очевидно, що команда може змінюватись по ходу гри, як хамелеон. Крім того, за інтенсивністю пресингу Вольфсбург переважає дві Борусії та Байєр, однак сам виходить з-під тиску слабко, втрачаючи м'яч після одинадцятої передачі – це дуже посередній показник. Як наслідок, Вольфсбург після карантину програв практично всі матчі проти сильних суперників, включно з поєдинком проти Шахтаря.

Вольфсбург дуже сильний на стандартах, адже тут достатньо високих футболістів, а у Макса Арнольда прекрасний дальній удар – зокрема, і зі штрафного. Фолити на своїй третині проти Вольфсбурга не рекомендується, а от грати максимально щільно по Вегхорсту необхідно за будь-яких умов – матчі проти Шахтаря та початок нового сезону в нього не пішли, але попередній чемпіонат Ваут завершив із 16 голами в активі. І навіть якщо зробити все правильно, за Вольфсбург гратиме німецька прописка – суперники рівня Десни для "вовків" є буденністю, а от чернігівці проти команд такого класу зустрічаються всього 2-4 рази на сезон. Та і досвід єврокубків у банди Олівера Гласнера великий.

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Очевидно, що Вольфсбург на порядок сильніший за Десну, але у порівнянні з нинішнім Динамо так про "вовків" вже сказати не можна. Сіверяни ж проти киян грали успішно (дві перемоги та дві нічиї за два сезони), та і Шахтарю вони давали бій – і в закритому, і у відкритому стилі. Взагалі, чернігівці в плані тактики досить варіативні – Олександр Рябоконь регулярно використовує 4-2-3-1 та різні варіації схеми в три захисники. Очевидно, що на Вольфсбург остання модель стане базовою, але за необхідності Десна перебудується спокійно – збалансованість складу та широка лавка запасних дозволяють це зробити.

Десна дуже якісно контратакує, за мінімум дотиків пробігаючи до штрафного й демонструючи високий темп передач, але під інтенсивним пресингом та при високому темпі роботи сіверяни починають помилятися – і це проблема, адже Вольфсбург так вміє.

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В контроль м'яча сіверяни також не можуть, адже тоді не вдається розбігтися – навіть Інгулець при 64% володіння переграти не вдалося. Можливо, петровців дотиснули б, якби на полі був Філіппов, але його дуже невчасно продали – і це ще один тривожний дзвіночок перед дебютом у єврокубках. Втім, в обороні та в єдиноборствах Десна залишається дуже переконливою, а в матчі проти "вовків" це має дуже важливе значення.

Кадрова ситуація

Десна продала Філіппова, тож очевидно, що на вістрі атаки в Німеччині зіграє Будківський. Інших пробоїн у складі чернігівців немає, а от у Вольфсбурга в лазареті залишаються одразу три виконавця – Понграчіч, Вільям та Мбабу. Натомість в основу з дискваліфікації повернувся Гілявогі. Словом, втрати некритичні, але приємного для Олівера Гласнера мало.

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Орієнтовні склади на матч Вольфсбург – Десна

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гілявогі, Русільйон – Арнольд, Герхардт, Шлагер – Мехмеді, Вегхорст, Брекало

Десна: Паст – Імереков, Гітченко, Тамм – Конопля, Домбровський, Огіря, Мостовий – Калітвінцев, Картушов – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Протистояння складається з одного матчу, тож Вольфсбургу необхідно робити результат прямо зараз. Це проблема, але у такого формату є й інша медаль – андердог може вибити фаворита завдяки везінню та окремим факторам, яких може не бути за тиждень (травми, дискваліфікації, тонус, суддівство, трибуни, тощо). Десні цілком може пощастити, адже вона точно сильніша за Олександрію – а "жовто-чорні" в Німеччині (та й Львові) зіграли проти "вовків" хоч і не на рівних, то точно конкурентно. Причому то були матчі до карантину, коли Вольфсбург був значно сильнішим.

У Десни є хороша оборона, швидкі та якісні контратаки, склад рівня бронзи УПЛ та хороша фізична форма – для того, щоб створити сенсацію, цього достатньо. З реалізацією на середніх обертах у чернігівців також усе в порядку – чого лише коштує останній гол Будківського. Проблеми почнуться, коли Вольфсбург перейде на високий темп роботи й накриє інтенсивним пресингом, але хто казав, що буде легко? Саме заради таких матчів у єврокубки й виходять.

Словом, Десні до снаги дати бій "вовкам". Можна ставити на "обидва заб'ють", але навряд чи голів буде багато – оборона та воротарі сильні в обох команд, та і часто вилітати в атаку всіма силами в одноматчевому протистоянні не стануть. Якщо пощастить втримати нічийний рахунок до кінця основного часу, то сіверяни цілком можуть сподіватися на прохід, але це, все ж таки, буде дивом.

У німців більше досвіду, в їхньому складі зібрані футболісти топ-класу, вони якісно пресингують і звикли до матчів проти топ-клубів. Чернігівці ж під високим темпом роботи та сильнім пресингом губляться, а багато контратак "вовки" не дозволять – вони самі люблять підсушити гру. При контролі ж м'яча атаки сіверян перестають бути гострими.

Все це змушує визнати, що Вольфсбург – не просто фаворит, а і вірогідний переможець пари. Втім, це лише прогноз на папері, а от на футбольному полі можливі будь-які варіанти.

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