"Ми змогли переглянути більше відео про Десну, ніж це було перед Кукесі. У чемпіонаті команда вже провела три матчі. Тому ми добре підготовлені, знаємо суперника, як, напевно, і Десна.

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Поважаємо і добре розбираємося в українському футболі. У минулому сезоні ми зустрічались з двома командами з України. Тому розуміємо, що потрібно показати хорошу гру, щоб на крок наблизитися до мети – вийти в групу ЛЄ.

У Десни організована команда, яка мало пропускає. Вона добре грає в обороні, обмежує простір, дуже міцна фізично. В атаці грає високий форвард, на якого йдуть подачі з флангів.

Знаємо, чого чекати від суперника. Повинні впоратися з цією обороною, забити гол і побоюватися контратак", – цитує Гласнера офіційний сайт німецького клубу.

Нагадаємо, двобій другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Вольфсбург – Десна відбудеться 24 вересня, початок о 21:15.

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