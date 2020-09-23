Вольфсбург – Десна: тренер німецького клубу похизувався знаннями українського футболу
Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер відзначив підготовку своєї команди до матчу Ліги Європи.
"Ми змогли переглянути більше відео про Десну, ніж це було перед Кукесі. У чемпіонаті команда вже провела три матчі. Тому ми добре підготовлені, знаємо суперника, як, напевно, і Десна.
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Поважаємо і добре розбираємося в українському футболі. У минулому сезоні ми зустрічались з двома командами з України. Тому розуміємо, що потрібно показати хорошу гру, щоб на крок наблизитися до мети – вийти в групу ЛЄ.
У Десни організована команда, яка мало пропускає. Вона добре грає в обороні, обмежує простір, дуже міцна фізично. В атаці грає високий форвард, на якого йдуть подачі з флангів.
Знаємо, чого чекати від суперника. Повинні впоратися з цією обороною, забити гол і побоюватися контратак", – цитує Гласнера офіційний сайт німецького клубу.
Нагадаємо, двобій другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Вольфсбург – Десна відбудеться 24 вересня, початок о 21:15.