Бундесліга протягом цього року зробила солідний крок вперед на міжнародній арені. Німці першими успішно повернулися з карантину, надавши зразок всім європейським чемпіонатам. Баварія в прекрасному стилі виграла Лігу чемпіонів. РБ Лейпциг показав конкурентоздатність "іншої Бундесліги". А в Дортмунді ще з зими перезібрали банду популярних зірочок.

Водночас німецькі клуби зазнали потужного удару від пандемії, недорахувавшись мільйонних заробітків з продажу квитків. На старті нового сезону ситуація не виправилася – клуби вибивають дозвіл на заповнення хоча б частини трибун (мова про 10-20%), однак все залежатиме від епідеміологічної ситуації в кожному конкретному регіоні. Команди не будуть у рівних умовах.

Похмілля чи концентрація Баварії

Мюнхенці феєрично завершили минулий сезон. Гансі Флік відродив команду, оперативно поставив класний футбол і виграв требл. Тепер головне питання – чи збережуть гравці Баварії мотивацію після впевненої перемоги на всіх фронтах? Від цього залежатиме буквально все.

Здається, що мотивація не стане проблемою. У складі є амбітна молодь і амбітні сенатори. Лєвандовскі налаштований провести ще один грандіозний сезон і все ж забрати заслужені "золоті м'ячі та бутси". У Нойєра з'явився сильний конкурент в особі Нюбеля. Сане приїхав доводити, що Гвардіола його недооцінював. Ернандес і Зюле повинні пробиватися в основу. Словом, правильний підхід втримає команду в тонусі, а головний тренер довів, що вміє його знайти.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

Баварія не гримить на трансферному ринку. Фланги атаки підсилені відносно дешевим Сане, якого вели понад рік. Це єдине гучне придбання – від ідеї взяти Хаверца відмовилися через високу ціну. Навесні клуб підготував нові контракти для всіх лідерів, але Тьягу та Алаба завертіли носом. Перший вже пішов за новим викликом у Ліверпуль, а другий просить космічну зарплату. Враховуючи відхід орендованих Коутінью та Перішіча, можна сказати, що Баварія втрачає якість складу.

Втім, команда має великий внутрішній резерв – на кожній позиції (крім форварда та правого захисника) присутня конкуренція. При цьому завершено перебудову. В основі стабільно 5-6 гравців, яким не більше 25 років. Навіть феноменальний Тьягу не залишив по собі дірку – вертикаль в центрі поля Кімміх-Горетцка-Мюллєр випробувана під час травми іспанця. Таке кадрове послаблення може нагадати про себе в ЛЧ, але в Бундеслізі запас грандіозний.

У Баварії все одно найсильніший склад у Німеччині, а нижній пік імені Ніко Ковача вже позаду. Конкуренти проґавили шанс перервати гегемонію. Мало сумнівів, що "ротен" оформлять чергове чемпіонство.

Борусія Д без надії сподівається

Минулого року Дортмунд витратив 100 мільйонів на хороших сформованих футболістів, однак до титулу не наблизився. Люсьєну Фавру висувають претензії про відсутність переможного менталітету. Але керівництво не звільнило французького фахівця, натомість підкинуло ще пару юних талантів, яких він вміє виводити на новий рівень.

Легенда у 17 – портрет тінейджера, за якого Борусія заплатила ціну Ярмоленка, "взувши" МЮ

Беллінгем (найдорожчий новачок – 25 млн), Санчо, Холанд, Рейна, Рейньєр, Загаду, Мукоко – їм всім до 21 року, половині немає й 18. Перші четверо відіграватимуть важливу роль в команді, від Санчо та Холанда взагалі чекають лідерства. За розвитком цих персонажів буде дуже цікаво спостерігати. Як і за Борусією загалом. Тренерський штаб експериментує зі схемами, розкриває футболістів у нових ролях. Все прекрасно, але чи з'явиться стабільність?

Команда періодами ніби ламалася: провалювала кінцівки матчів, випадала на цілі тайми, віддавала кілька переможних матчів поспіль. На відміну від попереднього сезону тепер Борусія публічно не декларує боротьбу за чемпіонство. Це може допомогти, послабивши тиск на команду.

Здавалось би, у Дортмунді все на місці. Драйвових тінейджерів доповнює досвідчений кістяк, куди повинен влитися Тома Меньє. З'явився забивний форвард в особі Холанда, залишився основний креативник Санчо, видужав капітан Ройс. Можливо, пазл нарешті складеться. Щоправда, в боротьбі з такою Баварією потрібно видати ідеальний сезон, не менше.

Життя РБ після Вернера та півфіналу Ліги чемпіонів

Осінній чемпіон 2019-го після Нового року поплив і залишив собі чимало простору для вдосконалення в наступному сезоні. Оборона при стандартах, топ-матчі (1 перемога у 8 поєдинках Бундесліги проти прямих конкурентів), більше планів на гру – над цим Юліан Нагельсманн мав би попрацювати в першу чергу.

Лейпциг втратив головного бомбардира команди Вернера (+ не домовився про викуп Шика), а замінити його планує двома новачками – Хван Хі Чхан по утоптаній доріжці з Зальцбурга вже прибув, Александер Сьорлот от-от з'явиться на порозі. Звичайно, жоден з них не дотягує до рівня Вернера, однак Нагельсманн експериментами спробує вбудувати новачків у гру. Протягом першого року в Саксонії Юліан довів, що виділені йому аванси більш ніж заслужені.

Прорив у Лізі чемпіонів додав молодій команді та молодому тренеру досвіду. Дірки на флангах оборони вдалося закрити орендами Анхеліньо та Хенрікса. Лейпциг мріє зробити крок вперед, принаймні піднятися на другу сходинку, але підбір виконавців та залежність від окремих гравців говорять проти шансів РБ на срібну салатницю.

Гладбах на захисті останньої путівки в ЛЧ від знекровленого Байєра

Борусія М на фініші попереднього сезону відвоювала в Байєра четверту сходинку. Тим самим заробила собі поул-позишн на наступний (можливо й не один) рік. Леверкузен без ЛЧ не втримав лідерів атаки, які на двох у Бундеслізі 2019/20 зробили 35 результативних дій. Хаверц – в Челсі, Фолланд – в Монако, а Петер Бос залишився з обрубаною в команди головою. На допомогу приїхав Патрік Шик, величезні перспективи покладають на Флоріана Вірца, проте миттєво дати результат "аптекарям" буде складно.

Гладбах навпаки з грошима та перспективами Ліги чемпіонів дозволив собі зберегти всю основу, а бонусом отримав мінімальне підсилення – Марко Розе спробує реанімувати кар'єри старих знайомих Маріуса Вольфа та Валентіно Лазаро. Передумов для регресу Борусії М не має. Тямущий тренерський штаб обіцяє нові ідеї, а "жеребці" свій ліміт ще далеко не вичерпали. І якщо в групі Ліги чемпіонів їм можна прогнозувати слабкий виступ, то в Бундеслізі нижче встановленої планки БМ опуститися не повинна.

Потенційні сюрпризи: Хьонесс, Берлін, суперник Десни

Розбити чільну п'ятірку важко, але є низка претендентів. Перший – Вольфсбург. Український вболівальник навряд чи зачарувався "вовками" в матчах з Шахтарем і Олександрією. Вони грають у прямолінійний і невидовищний, але ефективний футбол. А ще мають одного з найкращих форвардів чемпіонату Вегхорста. Трішки більше удачі, трішки менше травм – і Вольфсбург зможе розбити топ-5. Десна здатна полегшити Оліверу Гласнеру графік, вибивши його з кваліфікації Ліги Європи.

Айнтрахт у цьому сезоні якраз спробує скористатися відсутністю єврокубків і поборотися за вищі місця. В Аді Хюттера пристойний підбір виконавців, а головне – поки що вдається втримати Філіпа Костіча (його ліва нога – половина атакувального потенціалу Франкфурта).

Хоффенхайм єдиний у це міжсезоння змінив тренера. Альфред Схрьодер (зараз з Рональдом Куманом тренує Барселону) через конфлікт з керівництвом пішов за 3 тури до завершення чемпіонату. На його місце запросили Себастьяна Хьонесса. 38-річний племінник Улі сенсаційно виграв з Баварією ІІ третю лігу. Хьонесс ставить красивий атакувальний футбол (відсутність такого була основною претензією до Схрьодера). От тільки матеріал для роботи в Хоффенхаймі не найвищої якості.

Великі очікування від Герти. Зимова закупівля на 75 мільйонів, літнє доповнення на 25 млн – потрібно реалізовувати амбіції. Бруно Лаббадіа вивів команду з карантину в розкішній формі, але до кінця чемпіонату Берлін здувся. Влітку в Герті провели чистку складу від ветеранів, що може вилізти боком. Передсезонка завершилася низкою програних спарингів, а в першому матчі сезону "стара дама" примудрилася вилетіти з Кубка Німеччини, пропустивши 5 голів. З Гертою нудно не буде.

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Хто більше розчарує – Шальке чи Вердер?

Два великі клуби переживають катастрофу...

Вердер лише в останньому турі уникнув прямого вильоту, а потім у перехідних матчах завдяки правилу виїзного гола зберіг прописку. Клуб не може витрачати будь-які гроші на трансфери (крім обов'язкових викупів Топрака і Біттенкурта), тому найгучніше літнє підписання – орендований в МЮ Тахіт Чонг. Водночас великою перемогою стане збереження Рашіци. За коротке міжсезоння Вердер суттєво не підсилився, але наявний склад "музикантів" не мав боротися за виживання. Чекаємо позитивних зрушень від Флоріана Кофельдта – йому видали чималий кредит довіри.

Остання звитяга Шальке в Бундеслізі датована січнем. Команда через раз влітала з розгромними рахунками і тижнями не могла забити. Жахлива гра та жахливі результати. Без просвітку. У матчі-відкритті нового сезону кошмар продовжився. І це все на фоні фінансових труднощів. Давід Вагнер дивом зберіг роботу, однак тепер просто ставити юних вихованців в основу буде мало. Такими темпами Шальке вилетить з еліти. Про підсилення годі говорити. Вільний агент Ібішевіч та орендований Пасьєнсія – на цьому все.

Претендентів на виліт багато, а Вердер і Шальке все ж не виглядають фаворитами в цій сумній номінації. Слабкою зайшла Армінія. Натомість Штутгарт має кращі шанси закріпитися в Бундеслізі. У швабів солідніший ростер і прогресивний тренер – Пеллегріно Матараццо можна назвати протеже Нагельсманна (підтягнув американського фахівця в Хоффенхаймі).

Уніон в другий сезон на елітному рівні не може почуватися безпечно – навіть з одіозним Максом Крузе на вістрі атаки, який повернувся в Бундеслігу після скандального прощання з Туреччиною. Кельн, Майнц і (меншою мірою) Аугсбург також під загрозою. І солідний у минулому сезоні Фрайбург, який розпродав основних гравців (Кох, Вальдшмідт, Шволов) на 35 млн євро – тільки Лейпциг з Байєром заробили цього року більше.

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