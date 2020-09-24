Еще два сезона назад Десна выступала в ПФЛ против Авангардов и Балкан, а теперь черниговцы дебютируют в еврокубках – и подобной историей уже не удивить. Первая лига Украины стала настолько мощной, что делегирует своих представителей в Лигу Европы, а там и до Лиги чемпионов недалеко.

Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Лиги Европы

Вольфсбург – Десна: где смотреть матч Лиги Европы

Если же без шуток, то северяне заслужили прорваться на элитный уровень – в течение трёх последних лет они постоянно росли, как команда, а руководство постоянно усиливало её правильными трансферами и инвестициями в инфраструктуру. Как следствие, имеем коллектив, в котором на каждую позицию есть равноценная замена, который бьёт грандов, борется за медали и продает лидеров в Бельгию. Следующим шагом должны стать еврокубки, однако есть одно но.

Соперником черниговцев в третьем раунде квалификации Лиги Европы стал Вольфсбург – пожалуй, в дополнительной презентации этот коллектив не нуждается, ведь "волки" проведут уже пятый матч против украинской команды за год. Весной и летом немцы сгорели Шахтеру, а прошлой осенью в группе ЛЕ они дважды переиграли Александрию. Кстати, поединки против подопечных Владимира Шарана отнюдь не шокировали последних – в обоих встречах "желто-чёрные" дали представителю Бундеслиги достойный бой, даже забивая на выезде. Да и вообще Вольфсбург под руководством Оливера Гласнера демонстрирует довольно неоднозначный футбол.

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Сильной стороной "волков" остаётся тактическая гибкость – в прошлом сезоне голландский наставник активно использовал схемы 3-4-2-1, 4-4-3 и различные вариации 4-4-2, а эпизодически переходил и на 4-2-3-1. Новый розыгрыш Бундеслиги начали с 4-3-3, но очевидно, что команда может меняться по ходу игры, как хамелеон. Кроме того, по интенсивности прессинга Вольфсбург превосходит две Боруссии и Байер, однако сам выходит из-под давления слабо, теряя мяч после одиннадцатой передачи – это очень посредственный показатель. Как следствие, Вольфсбург после карантина проиграл практически все матчи против сильных соперников, включая поединок против Шахтера.

Вольфсбург очень силён на стандартах, ведь здесь достаточно высоких футболистов, а у Макса Арнольда прекрасный дальний удар – в частности, и со штрафного. Фолить на своей трети против Вольфсбурга не рекомендуется, а вот играть максимально плотно по Вегхорсту необходимо при любых условиях – матчи против Шахтера у него не пошли, но предыдщий чемпионат он завершил с 16 голами, а в ворота Кукеси форвард забил дважды. И даже если сделать всё правильно, за Вольфсбург будет играть немецкая прописка – соперники уровня Десны для "волков" является обыденностью, а вот черниговцы встречают такие команды всего 2-4 раза в сезон. Да и опыт еврокубков у банды Оливера Гласнера большой.

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Очевидно, что Вольфсбург на порядок сильнее, чем Десна, но в сравнении с нынешним Динамо про "волков" так уже сказать нельзя. Северяне же против киевлян играли успешно (две победы и две ничьи за два сезона), да и Шахтеру они давали бой – и в закрытом, и в открытом стиле. Вообще, черниговцы в плане тактики достаточно гибки – Александр Рябоконь регулярно использует 4-2-3-1 и различные вариации схемы в три защитника. Очевидно, что на Вольфсбург последняя модель станет базовой, но при необходимости Десна перестроится спокойно – сбалансированность состава и широкая скамейка запасных позволяют это сделать.

Десна очень качественно контратакует, при минимуме касаний добегая к штрафной и демонстрируя высокий темп передач, но под интенсивным прессингом и при высоком темпе работы северяне начинают ошибаться – и это проблема, ведь Вольфсбург так умеет.

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В контроль мяча северяне также не могут, ведь тогда не удаётся разбежаться – даже Ингулец при 64% владения переиграть не удалось. Возможно, петровцев дожали бы, если бы на поле был Филиппов, но его очень невовремя продали – и это ещё один тревожный звоночек перед дебютом в еврокубках. Впрочем, в обороне и в единоборствах Десна остаётся очень убедительной, а в матче против "волков" это имеет очень важное значение.

Кадровая ситуация

Десна продала Филиппова, поэтому очевидно, что на острие атаки в Германии сыграет Будковский. Других пробоин в составе черниговцев нет, а вот у Вольфсбурга в лазарете остаются сразу три исполнителя – Понграчич, Вильям и Мбабу. Зато в основу из дисквалификации вернулся Гилявоги. Словом, потери некритичны, но приятного для Оливера Гласнера мало.

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Ориентировочные составы на матч Вольфсбург – Десна

Вольфсбург: Кастелс – Штеффен, Лакруа, Гилявоги, Руссильон – Арнольд, Герхардт, Шлагер – Мехмеди, Вегхорст, Брекало

Десна: Паст – Имереков, Гитченко, Тамм – Конопля, Домбровский, Огиря, Мостовой – Калитвинцев, Картушов – Будковский

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Противостояние состоит из одного матча, поэтому Вольфсбургу необходимо делать результат прямо сейчас. Это проблема, но у такого формата есть и другая медаль – андердог может выбить фаворита благодаря везению и отдельным факторам, которых может не быть через неделю (травмы, дисквалификации, тонус, судейство, трибуны и т.д.). Десне вполне может повезти, ведь она точно сильнее, чем Александрия – а "желто-чёрные" в Германии (и Львове) сыграли против "волков" хоть и не на равных, но точно конкурентно. Причём это были матчи до карантина, когда Вольфсбург был значительно сильнее.

У Десны есть хорошая оборона, быстрые и качественные контратаки, состав уровня бронзы УПЛ и хорошая физическая форма – для того, чтобы создать сенсацию, этого достаточно. С реализацией на средних оборотах у черниговцев также всё в порядке – чего только стоит последний гол Будковского. Проблемы начнутся, когда Вольфсбург перейдёт на высокий темп работы и накроет интенсивным прессингом, но кто говорил, что будет легко? Именно ради таких матчей в еврокубки и выходят.

Словом, Десне под силу дать бой "волкам". Можно ставить на "оба забьют", но вряд ли голов будет много – оборона и вратари сильные у обеих команд, да и часто вылетать в атаку всеми силами в одноматчевом противостоянии не станут. Если повезёт удержать ничейный счёт до конца основного времени, то северяне вполне могут рассчитывать на проход, но это, всё же, будет чудом.

У немцев больше опыта, в их составе собраны футболисты топ-класса, они качественно прессингуют и привыкли к матчам против топ-команд. Черниговцы же под высоким темпом работы и сильном прессинге теряются, а много контратак "волки" не позволят – они сами любят подсушить игру. При контроле же мяча атаки северян перестают быть острыми.

Всё это заставляет признать, что Вольфсбург – не просто фаворит, а и вероятный победитель пары. Впрочем, это только прогноз на бумаге, а вот на футбольном поле возможны любые варианты.

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