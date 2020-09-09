"Чи до снаги Колосу Аріс? Потягнуть чи ні, складно сказати. У Греції дуже жарко в цю пору року. Це непросте випробування буде для футболістів Колоса. Треба налаштовуватися і грати.

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У Десни така ж ситуація. Команда також ніколи не грала на цьому рівні, тим більше, з такими командами. Буде дуже складно. Так, ми говоримо про Вольфсбург. І хоча все може бути, я думаю, на сто відсотків суперником Десни буде Вольфсбург", – поділився Буряк в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, Колос зустрінеться з Арісом досить скоро – матч 2-го кваліфікаційного раунду запланований на 17 вересня. Десна ж поки не знає суперника, а матчі 3-го кваліфікаційного раунду заплановані на 24 вересня.

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