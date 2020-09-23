Зворушливий епізод трапився в аеропорту Бориспіль за участі українських команд.

Колос та Десна майже одночасно покидали Україну, вирушаючи на свої поєдинки Ліги Європи.

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Команди перетнулись в аеропорту Бориспіль та побажали один одному успіху. Прес-служба Колоса скористалась ситуацією і підготувала фотозвіт з цієї нагоди.

Нагадаємо, Колос вирушив до Хорватії, де змагатиметься з Рієкою, а на Десну очікує важкий поєдинок у Німеччині проти Вольфсбурга. Обидва матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться завтра, 24 вересня.

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