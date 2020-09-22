Чернігівся Десна зіграє з німецьким Вольфсбургом у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Який прогноз на поєдинок Вольфсбург – Десна і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Вольфсбург – Десна відбудеться у четвер, 24 вересня, в Німеччині. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 21:15. Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Вольфсбург перед матчем з Десною розписав нічию із Байєром

Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Ліги Європи

Букмекерська контора Bwin вважає, що німецький клуб має набагато більше шансів, аби пройти далі. На перемогу Вольфсбурга можна поставити з коефіцієнтом 1.14. Натомість можливий успіх Десни буде вважатися великою сенсацією і оцінюється коефіцієнтом 12.50. Цінник нічиєї в основний час – 3.50.

William Hill також віддає перевагу "вовкам". На тріумф команди Олівера Гласнера приймають ставки з кофіцієнтом 1.14. Поставивши на перемогу українського клубу, можна збільшити виграш у 15 разів. Нічия в основний час – 3.50.

У другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи Вольфсбург розтрощив естонський Кукесі. Десна розпочинає боротьбу за груповий етап без свого провідного форварда Олександра Філіппова, який поїхав у Бельгію.

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