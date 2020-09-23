Вольфсбург – Десна: де дивитись матч Ліги Європи
Десна зіграє з німецьким Вольфсбургом у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Де дивитись поєдинок Вольфсбург – Десна , підкаже "Футбол 24".
Матч Вольфсбург – Десна відбудеться у четвер, 24 вересня, в Німеччині. Початок гри третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи – 21:15. Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Вольфсбург – Десна: прогноз на матч Ліги Європи
Поєдинок Вольфсбург – Десна у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 1", починаючи з 21:15. Відеотрансляція матчу онлайн буде доступна на платформі Oll.tv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Десна перед дебютом у єврокубках розписала нічию з Інгульцем. Чернігівський клуб не може розраховувати на Олександра Філіппова, який вирішив продовжити кар'єру в Бельгії. Вольфсбург також не зумів перемогти на вихідних. Команда Олівера Гласнера приймала міцний леверкузенський Байєр.
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