Відмінна трансферна кампанія та проблеми конкурентів: чому Ліверпуль – головний конкурент Манчестер Сіті в АПЛ 2018/19

Ліверпуль вдало розпочав АПЛ 2018/19, здобувши дві поспіль перемоги та не пропустивши жодного м'яча. "Футбол 24" доводить, чому мерсисайдці у поточному сезоні будуть основним конкурентом Манчестер Сіті у боротьбі за перше за майже 30 років чемпіонство.

Чемпіонат Англії 2018/19 набирає обертів. Зіграно вже 2 тури, у яких одразу 6 команд здобули максимальну кількість очок. Серед них чинний чемпіон Манчестер Сіті, Ліверпуль Тоттенхем, Челсі, а також доволі несподівано 2 перемоги здобули Уотфорд та Борнмут.

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Команда Юргена Клоппа – єдина за підсумками 2 турів, яка не пропустила у свої ворота жодного м'яча, а у ворота суперників забила вже цілих 6 (другий показник у лізі разом з Челсі після Манчестер Сіті). "Футбол 24" аналізує причини, які дозволяють називати Ліверпуль головним конкурентом Гвардіоли та компанії у боротьбі за титул чемпіона Англії.

1. Практично ідеальна трансферна кампанія

Ліверпуль чи не вперше за кілька останніх років провів по-справжньому класне трансферне вікно, витративши 164 млн фунтів. Далеко не гігантська сума за нинішніми мірками, проте замість підписання десятка виконавців середнього рівня мерсисайдці обмежились 4-ма трансферами, які можна вважати якщо не ідеальними, то близькими до таких.

Як тут не згадати трансфери "червоних" в останні роки – Алекс Маннінгер, Рагнар Клаван, той же Лоріс Каріус, Жоель Матіп, Лазар Марковіч та інші. Остання трансферна кампанія якісно відрізняється від усіх попередніх.

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Ліверпуль нарешті з часів Пепе Рейни отримав дійсно класного голкіпера. Аліссон став справжнім відкриттям минулого сезону як в Італії, так і у Європі. Саме бразилець був одним із головних героїв Роми, неабияк допомігши команді своїми численними сейвами. Аліссону лише 25 – не вік для голкіпера. Очевидно, що Ліверпуль отримав топ-воротаря на довгі роки, якщо, звісно, хтось не запропонує за Аліссона дійсно неймовірну суму.

Бразилець вже з перших матчів почав доводити свій клас, адже у двох стартових турах Ліверпуль не пропускав у власні ворота – жодна інша команда АПЛ не може похвалитись подібним досягненням.

Набі Кейта, перехід якого був узгоджений з РБ Лейпциг ще минулого року, з перших матчів виглядає так, наче виступає за "червоних" вже декілька років. Гвінеєць, який раніше відмовив Барселоні та Баварії заради переходу в Ліверпуль, впевнено виглядає у центрі поля, встигає як в атаці, так і у захисті. Саме такого виконавця серйозно бракувало мерсисайдцям в останньому сезоні.

Фабінью та Джердан Шакірі однозначно додадуть варіативності на флангах. Звісно, є вірогідність, що обоє не зможуть стати основними гравцями, проте як мінімум здатні серйозно посилити гру команди Клоппа по ходу поєдинку. Саме таких гравців забракло мерсисайдцям у київському фіналі Ліги чемпіонів проти Реала, адже після травми Салаха стало зрозуміло, що замінити лідера команди ніким.

Крім того, Ліверпуль у минуле трансферне вікно не втратив жодного лідера – такого на Енфілді одразу й не пригадаєш. Мане, Салах, Фірміно – всі вони залишились у команді та готові разом з нею йти до нових вершин.

Єдиний мінус трансферної кампанії Ліверпуля – відсутність придбань на проблемну позицію центрального захисника. У парі з ван Дейком, вочевидь, продовжить грати далеко не найнадійніший Деян Ловрен.

2. Відсутність "бунтарів" у команді

Влітку 2017 року тодішній лідер команди Філіппе Коутінью не приховував свого бажання перебратись в Барселону. Навіть те, що Юрген Клопп задіяв бразильця в Лізі чемпіонів, не змінило думки вінгера. Коутінью навіть погрожував бойкотом заради відходу та, зрештою, досяг свого через півроку.

Попри присутність в команді у першій частині сезону Коутінью допоміг команді не так, як би міг це зробити – 7 голів у 14 матчах. Ліверпуль вчився грати без свого лідера, періодично втрачаючи очки з середняками – Уотфордом, Бернлі, Ньюкаслом та Вест Бромвічем. За підсумками АПЛ 2017/18 Ліверпуль відстав від чемпіона Ман Сіті на 25 очок, проте все було вирішено ще у першій частині сезону, коли команда Гвардіоли фактично забезпечила собі титул.

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Тепер у Клоппа немає подібної проблеми, адже ніхто з гравців команди не заявляв про бажання покинути клуб.

3. Манчестер Сіті приділятиме увагу і Лізі чемпіонів

Перемога в АПЛ 2017/18 стала першою для Гвардіоли в Англії. Впевнене завоювання чемпіонства, звісно, додало пунктів у актив іспанця перед керівництвом клубу, проте "містяни" вдруге поспіль не змогли дійти навіть у півфінал Ліги чемпіонів.

Очевидно, що третю поспіль невдачу в найпрестижнішому клубному турнірі Європи Гвардіолі можуть і не вибачити. Сам Пеп, звісно, це чудово розуміє, тому Манчестер Сіті практично напевне приділятиме Лізі чемпіонів чи не більшу увагу, ніж чемпіонату. У цьому і шанс Ліверпуля, залишилось лише скористатись осічками чинного чемпіона, які неодмінно будуть, навіть попри впевнений старт у новому сезоні.

4. Проблеми конкурентів

Челсі та Арсенал зазнали влітку суттєвих змін. "Каноніри" вперше за 22 роки залишились без Арсена Венгера, якого змінив Унаї Емері. Крім того, серйозно змінився і склад команди. Іспанському фахівцю знадобиться чимало часу на адаптацію до АПЛ, тим більше, поки виходить не дуже – 2 поразки у двох стартових турах.

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Челсі теж пережив зміну тренера, щоправда, не настільки болючу – замість Антоніо Конте прийшов його співвітчизник Мауріціо Саррі. "Аристократи" теж повинні подолати подібну проблему адаптації алленаторе до зовсім іншого чемпіонату. Хоча тут поки вдається краще – 2 перемоги у двох стартових поєдинках АПЛ, щоправда, закономірна поразка в матчі за Суперкубок.

У Тоттенхема інша проблема – "шпори" стали єдиною командою АПЛ, яка не здійснила жодного (!!!) трансферу. Очевидно, будівництво нового стадіону, яке коштує близько мільярда фунтів, серйозно вплинуло на трансферні можливості Тоттенхема. Через подібне свого часу проходив Арсенал, а результати були далеко не ідеальними. Не варто виключати повторення подібного і з іншою лондонською командою.

Про Манчестер Юнайтед годі й говорити – Жозе Моурінью не припиняє нарікати на трансферну політику клубу попри витрачені 433 млн за 3 сезони. Британські букмекери вже визначили португальця як одного з головних кандидатів на відставку.

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Всі ці фактори вказують на те, що саме Ліверпуль – чи не єдина команда, яка здатна кинути виклик Манчестер Сіті у боротьбі за кубок АПЛ.

Старт сезону вже частково довів, що команда Клоппа вже в дечому якісно змінилась. Мерсисайдці, на відміну від багатьох матчів минулого сезону, навчились дотискати своїх суперників – попри доволі складну гру з Крістал Пелас Ліверпуль витиснув результат, що далеко не завжди траплялось в чемпіонаті 2017/18.

Звісно, один чи навіть кілька матчів – не показник, проте зараз є всі підстави вважати, що Ліверпуль якщо і не здобуде перший з 1990 року чемпіонський титул, то як мінімум серйозно побореться за нього з головним фаворитом Манчестер Сіті.