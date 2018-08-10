Тоттенхем не купував гравців через Брексіт

У сезоні 2018/2018 Тоттенхем відкриє новий стадіон, який подорожчав через процес виходу Великобританії з Європейського Союзу.
Тоттенхем став першим клубом, який не зробив жодного підписання протягом трансферного вікна. "Шпори" лише продовжили контракти зі своїми лідерами, але не робили нових придбань, хоча у ЗМІ повідомлялось про можливий трансфер ірландського хавбека Астон Вілли Джека Гріліша.
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Проте, за інформацією goal.com, причиною такої пасивної поведінки клубу з Північного Лондона на трансферному ринку стало подорожчання нового стадіону, який буде відкритий у цьому сезоні.
Арена стала коштувати більше через процес Брексіту, про це повідомив головний тренер команди Маурісіо Почеттіно.
"Будівництво стадіону коштує близько 1 мільярда фунтів. Така сума є вірною, не вірте в 400 млн. Через Брексіт ситуація стала гіршою, арена подорожчала на 30%. Це драма, мені шкода британських громадян", – сказав аргентинський наставник.