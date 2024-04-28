Дві сенсаційні команди Бундесліги видали яскраве шоу в 31 турі. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Байєр і Штутгарт йдуть в топ-3 Бундесліги та втретє за сезон розігрують розкішний поєдинок. Шваби щоразу близькі до перемоги, але Леверкузен щоразу перевертає дуель і продовжує безпрограшну серію. Вона досягла 46 матчів у всіх турнірах.

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Гірассі свої моменти зіпсував, але Штутгарт все одно забив два голи на початку другого тайму зусиллями Фюріха та Ундава. Байєр полетів відігруватися, відквитав один м'яч завдяки Адлі, після чого вперся в стіну Нюбеля.

Перед фінальним свистком Андріх на стандарті вирвав нічию для чемпіонів. У Штутгарта залишилися величезні претензії до арбітрів, адже Інкап'є рукою зупинив м'яч у чужому штрафному, виконавши асист.

Це вже 11-й випадок в сезоні, коли Байєр робить результат в компенсований час. В трьох останніх матчах Леверкузен рятується на 90+.

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