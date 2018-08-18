Огляд італійського трансферного літа-2018: хто найбільше витратив і головне з дедлайну

В Італії зачинилось трансферне вікно – всі команди завершили комплектацію. Звідусіль чутно, що Серія А – знову в тренді. І справа не тільки в Роналду.

Серія А стала другою серед європейських чемпіонатів за витратами протягом літнього трансферного вікна-2018. Італійські клуби витратили 1.14 мільярда євро. Більше заплатили за гравців тільки англійці – 1.42 мільярда.

У порівнянні з минулим роком, витрати представників Серії А зросли на 25% – у 2017 році було 907 мільйонів євро. За останні 4 роки ця сума взагалі зросла більш ніж в 3 рази. У 2014-му – 335 млн, у 2015-му – 609 млн, у 2016-му – 707 млн.

Найцікавіше про трансфери, оцінка єврокубкових перспектив та знайомство з новачками. Прев'ю Серії А сезону-2018/19

Найширше цього літа гаманець розкрив, звичайно, Ювентус – 257 мільйонів євро. Головні трансфери "старої синьори": 117 млн за Кріштіану Роналду, по 40 млн за Жоау Канселу та Дугласа Косту і ще 35 млн коштувало повернення Леонардо Бонуччі.

На другому місці за витратами Рома – "джалороссі" придбали 13 гравців на 136 мільйонів євро. Найдорожчий з них – Стівен Н'Зонзі за майже 27 млн. Водночас римляни найбільше отримали з продажу – 125 млн. Аліссон коштував Ліверпулю 62 мільйони євро, а Раджа Наінгголан Інтеру – 38.

3 топ-трансфери, які не відбулися:

1. Лука Модріч відмовився від пропозиції Інтера та вирішив залишитися в Реалі.

2. Лаціо втримав Сєргєя Мілінковіча-Савіча.

3. Барселона в останній момент вкрала в Роми перспективного Малкома.

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Найгучніший внутрішній перехід – Гонсало Ігуаїн з Ювентуса в Мілан. "Россонері" підписали аргентинця на правах оренди з обов'язковим викупом наступного літа. Це заява про серйозні амбіції нових власників, які, на відміну від попередніх, не роздувають мильну бульбашку, а реалізовують свої чіткі плани.

Найцікавіші вхідні трансфери дедлайну:

– Мілан купив Дієго Лаксальта з Дженоа за 14 млн і Саму Кастільєхо з Вільяреала за 25 млн.

– Жервінью вільним агентом перейшов в Парму.

– Сімоне Дзадза повернувся в Серію А – оренда в Торіно.

– Рагнар Клаван покинув Ліверпуль на користь Кальярі.

– Наполі орендував воротаря Арсенала Давіда Оспіну.

– Екс-"динамівець" Лукаш Теодорчик за 3.5 млн євро став гравцем Удінезе.

Символічна збірна трансферів літа-2018 від порталу Transfermarkt: