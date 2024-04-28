У першому півфіналі Ліги чемпіонів мюнхенська Баварія та мадридський Реал постараються продовжити приємні серії.

Півфінальний матч Ліги чемпіонів Баварія – Реал обслужить Клеман Тюрпен. Цікаво, що ні мюнхенці, ні мадридці не програвали за суддівства француза.

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Тюрпен працював на восьми матчах Баварії. Баланс позитивний: п'ять перемог і три нічиї. Але для Реала персона Клемана несе ще більше хороших спогадів.

Мадрид виграв всі шість матчів у Лізі чемпіонів за суддівства Тюрпена. Француз зафіксував перемогу Реала над Ліверпулем у фіналі ЛЧ-2022 з голом Вінісіуса.

Баварія приймає Реал 30 квітня в першому півфіналі Ліги чемпіонів. Початок матчу о 22:00 за Києвом. На вихідних Баварія обіграла Айнтрахт, а Мадрид впорався з Сосьєдадом.