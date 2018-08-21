Отличная трансферная кампания и проблемы конкурентов: почему Ливерпуль – главный конкурент Манчестер Сити в АПЛ 2018/19

Ливерпуль удачно начал АПЛ 2018/19, одержав две победы кряду и не пропустив ни одного мяча. "Футбол 24" доказывает, почему мерсисайдцы в текущем сезоне будут основным конкурентом Манчестер Сити в борьбе за первое за почти 30 лет чемпионство.

Чемпионат Англии 2018/19 набирает обороты. Сыграно уже 2 тура, в которых сразу 6 команд взяли максимальное количество очков. Среди них действующий чемпион Манчестер Сити, Ливерпуль Тоттенхэм, Челси, а также довольно неожиданно 2 победы одержали Уотфорд и Борнмут.

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Команда Юргена Клоппа – единственная по итогам 2 туров, не пропустившая в свои ворота ни одного мяча, а в ворота соперников забила уже целых 6 (второй показатель в лиге вместе с Челси после Манчестер Сити). "Футбол 24" анализирует причины, которые позволяют называть Ливерпуль главным конкурентом Гвардиолы и компании в борьбе за титул чемпиона Англии.

1. Практически идеальная трансферная кампания

Ливерпуль едва ли впервые за несколько последних лет провел по-настоящему классное трансферное окно, потратив 164 млн фунтов. Далеко не гигантская сумма по нынешним меркам, однако вместо подписания десятка исполнителей среднего уровня мерсисайдцы ограничились 4-мя трансферами, которые можно считать если не идеальными, то близкими к таковым.

Как тут не вспомнить трансферы "красных" в последние годы – Алекс Маннингер, Рагнар Клаван, тот же Лорис Кариус, Жоэль Матип, Лазар Маркович и другие. Последняя трансферная кампания качественно отличается от всех предыдущих.

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Ливерпуль наконец-то со времен Пепе Рейны получил действительно классного голкипера. Алиссон стал настоящим открытием прошлого сезона как в Италии, так и в Европе. Именно бразилец был одним из главных героев Ромы, ведь изрядно помог команде своими многочисленными сейвами. Алиссону только 25 – не возраст для голкипера. Очевидно, что Ливерпуль получил топ-вратаря на долгие годы, если, конечно, кто-то не предложит за Алиссона действительно невероятную сумму.

Бразилец уже с первых матчей начал доказывать свой класс, ведь в двух стартовых турах Ливерпуль не пропускал в свои ворота – ни одна другая команда АПЛ не может похвастаться подобным достижением.

Наби Кейта, переход которого был согласован с РБ Лейпциг еще в прошлом году, с первых матчей выглядит так, словно выступает за "красных" уже несколько лет. Гвинеец, ранее отказавший Барселоне и Баварии ради перехода в Ливерпуль, уверенно выглядит в центре поля, успевает как в атаке, так и в защите. Именно такого исполнителя серьезно не хватало мерсисайдцам в последнем сезоне.

Фабиньо и Джердан Шакири однозначно добавят вариативности на флангах. Конечно, есть вероятность, что оба не смогут стать основными игроками, однако как минимум способны серьезно усилить игру команды Клоппа по ходу поединка. Именно таких игроков не хватило мерсисайдцам в киевском финале Лиги чемпионов против Реала, ведь после травмы Салаха стало понятно, что заменить лидера команды некем.

Кроме того, Ливерпуль в прошлое трансферное окно не потерял ни одного лидера – такого на Энфилде сразу и не вспомнишь. Мане, Салах, Фирмино – все они остались в команде и готовы вместе с ней идти к новым вершинам.

Единственный минус трансферной кампании Ливерпуля – отсутствие приобретений на проблемную позицию центрального защитника. В паре с ван Дейком, очевидно, продолжит играть далеко не самый надежный Деян Ловрен.

2. Отсутствие "бунтарей" в команде

Летом 2017 года тогдашний лидер команды Филиппе Коутиньо не скрывал своего желания перебраться в Барселону. Даже то, что Юрген Клопп задействовал бразильца в Лиге чемпионов, не изменило мнения вингера. Коутиньо даже угрожал бойкотом ради ухода и, наконец, достиг своего через полгода.

Несмотря на присутствие в команде в первой части сезона, Коутиньо помог команде не так, как мог бы это сделать – 7 голов в 14 матчах. Ливерпуль учился играть без своего лидера, периодически теряя очки с середняками – Уотфордом, Бернли, Ньюкаслом и Вест Бромвичем. По итогам АПЛ 2017/18 Ливерпуль отстал от чемпиона Манчестер Сити на 25 очков, однако все было решено еще в первой части сезона, когда команда Гвардиолы фактически обеспечила себе титул.

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Теперь у Клоппа нет подобной проблемы, ведь никто из игроков команды не заявлял о желании покинуть клуб.

3. Манчестер Сити будет уделять внимание и Лиге чемпионов

Победа в АПЛ 2017/18 стала первой для Гвардиолы в Англии. Уверенное завоевание чемпионства, конечно, добавило пунктов в актив испанца перед руководством клуба, однако "горожане" во второй раз подряд не смогли пройти даже в полуфинал Лиги чемпионов.

Очевидно, что третью подряд неудачу в самом престижном клубном турнире Европы Гвардиоле могут и не простить. Сам Пеп, конечно, это прекрасно понимает, поэтому Манчестер Сити практически наверняка будет уделять Лиге чемпионов едва ли не большее внимание, чем чемпионату. В этом и шанс Ливерпуля, осталось только воспользоваться осечками действующего чемпиона, которые непременно будут, даже несмотря на уверенный старт в новом сезоне.

4. Проблемы конкурентов

Челси и Арсенал претерпели летом существенные изменения. "Канониры" впервые за 22 года остались без Арсена Венгера, которого сменил Унаи Эмери. Кроме того, серьезно изменился и состав команды. Испанскому специалисту понадобится много времени на адаптацию к АПЛ, тем более, пока получается не очень – 2 поражения в двух стартовых турах.

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Челси тоже пережил смену тренера, правда, не столь болезненную – вместо Антонио Конте пришел его соотечественник Маурицио Сарри. "Аристократы" тоже должны преодолеть подобную проблему адаптации алленаторе к совершенно иному чемпионату. Хотя здесь пока удается лучше – 2 победы в двух стартовых поединках АПЛ, правда, закономерное поражение в матче за Суперкубок.

У Тоттенхэма другая проблема – "шпоры" стали единственной командой АПЛ, которая не осуществила ни одного (!!!) трансфера. Очевидно, строительство нового стадиона, которое стоит около миллиарда фунтов, серьезно повлияло на трансферные возможности Тоттенхэма. Через подобное в свое время проходил Арсенал, а результаты были далеко не идеальными. Не стоит исключать повторения подобного и с другой лондонской командой.

О Манчестер Юнайтед не приходится – Жозе Моуринью не прекращает сетовать на трансферную политику клуба, несмотря на потраченные 433 млн за 3 сезона. Британские букмекеры уже определили португальца как одного из главных кандидатов на отставку.

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Все эти факторы указывают на то, что именно Ливерпуль – едва не единственная команда, которая способна бросить вызов Манчестер Сити в борьбе за кубок АПЛ.

Старт сезона уже частично доказал, что команда Клоппа уже в чем-то качественно изменилась. Мерсисайдцы, в отличие от многих матчей прошлого сезона, научились дожимать своих соперников – несмотря на довольно сложную игру с Кристал Пэлас, Ливерпуль выжал результат, что далеко не всегда случалось в чемпионате 2017/18.

Конечно, один или даже несколько матчей – не показатель, однако сейчас есть все основания считать, что Ливерпуль если и не завоюет первый с 1990 года чемпионский титул, то как минимум серьезно поборется за него с главным фаворитом Манчестер Сити.