Реал за 10 днів до закриття трансферного вікна: Лунін піде через Наваса, проблема з бразильцем, 120 млн за "дев'ятку"

Мадридський Реал за десять днів до закриття трансферного вікна ще не сформував основну обойму гравців. Які завдання потрібно вирішити королівському клубу, з'ясовує "Футбол 24".

Воротарське питання

Воротарське питання – справжній головний біль для Лопетегі та керівництва Реала. Королівський клуб має у своєму розпорядженні аж п'ять голкіперів, яких після закриття трансферного вікна залишиться лише троє. Усі карти тренерському штабу "бланкос" сплутало рішення Кейлора Наваса боротись за місце під сонцем з Тібо Куртуа. Якби костариканець покинув Мадрид, на що й розраховувало керівництво перед трансфером бельгійця, то Лунін гарантовано б розпочав сезон як другий голкіпер Реала. Тепер українцеві доведеться шукати хороший варіант з орендою, де б він міг отримати достатню кількість ігрових хвилин.

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Лунін міг би залишитись з першою командою Реала у ролі третього голкіпера, але такий варіант не розглядає жодна зі сторін, інформує Marca. Мадрид хоче, щоб екс-воротар Зорі, на якого покладаються величезні надії в майбутньому, стабільно грав. Роль №3 наразі задовольняє лише Люку Зідана. Син великого Зізу настільки "амбіційний", що готовий весь сезон гріти лаву запасних, лиш би залишитись в Реалі. Що ж, інколи яблуко від яблуні падає аж занадто далеко... Відтак, найпевніше, саме Люка довершить воротарське тріо разом Куртуа та Навасом. Касілья начебто вже шукає собі новий клуб.

Прилаштувати молодь

Влітку Реал вирішив повернути з оренди 23-річного форварда Рауля Де Томаса та вічно перспективного норвежця Мартіна Едегора. Обоє гравців не переконали Лопетегі на передсезонних зборах та будуть шукати кращої долі в інших клубах. Де Томас має великі шанси повернутись у Райо Вальєкано, а пріоритет Едегора – Вітесс. Мадрид розглядає лише варіанти з орендою.

А ось Борха Майораль та Маркос Льоренте наразі перебувають у повній невизначеності. Цим футболістам прямо не вказують на двері, але їхнє майбутнє залежатиме від трансферів Реала у найближчі 10 днів. Прихід нових гравців на їхню позицію автоматично означатиме, що талановитих іспанців доведеться прилаштувати в командах, де б вони отримували ігрову практику.

Найбільше занепокоєння з боку керівництва Реала наразі викликає 18-річний Вінісіус. Бразилець, за якого мадридці виклали Фламенго 45 млн євро, не зіграв жодної хвилини на старті сезону. Перес хотів би, щоб Лопетегі активніше використовував технічного вінгера, а баск воліє не поспішати з інтеграцією гравця. Тренер вважає, що найголовніше у ситуації з бразильцем – терпіння. Лопетегі не сумнівається у ігрових якостях "нового Неймара", але побоюється, що він може завчасно перегоріти. Попередньо Вінісіуса заявили за молодіжну команду, та варіант з орендою також не виключається. Принаймні, регулярна практика у менш статусному клубі допомогла б бразильцеві швидше адаптуватись до європейського футболу.

Знайти "дев'ятку"

У стартовому турі Прімери Реал найменше з усіх команд чемпіонату Іспанії атакував через центр – лише у 17,9% випадків. Лопетегі вже буквально на колінах просить Переса підписати нового форварда та, за чутками, назвав президенту ім'я свого фаворита. Баск вважає, що "дев'ятка" Валенсії Родріго Морено міг би ідеально влитись в мадридський оркестр. Керівництво начебто також вважає форварда збірної Іспанії непоганою кандидатурою на заміну Роналду, однак Флорентіно відлякує ціна на 27-річного нападника. "Кажани" не мають наміру торгуватись та готові розлучитись з Родріго лише після виплати клаусули (120 млн євро). Мауро Ікарді та Тімо Вернер – запасні варіанти.

На фото: атаки Реала в матчі проти Хетафе