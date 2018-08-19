"Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛ

Вболівальники Вест Хема масово висловлюють своє незадоволення тим, що літній новачок команди Андрій Ярмоленко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад команди на матч чемпіонату Англії.
Ярмоленко проти Борнмута знову вийшов лише на заміну, але за відведений невеликий ігровий час встиг завоювати прихильність фанатів "молотів". При цьому українець не змінив рахунок на табло, а Вест Хем поступився 1:2. Whoscored оцінив його дії у скромні 6 балів, але лондонські вболівальники мають іншу думку. Працелюбність, активність та контроль мяча від 28-річного півзахисника збірної України їм сподобались значно більше, ніж дії найдорожчого новачка клубу Андерсона чи шотландського вінгера Снодграса.
Ярмоленко віддавав 2 класні паси на Арнаутовіча (в одному випадку Марко не дотягнувся, в іншому пробив з льоту невлучно), а також креативну розкрутив перспективну атаку, що завершилась ударом у площину. Доволі непогано як для гравця, в якого було мало часу щось змінити. Як відзначив у розпачі один з англійських вболівальників, "українець за 15 хвилин був кращим за будь-кого, хто провів увесь матч на полі". "Футбол 24" зібрав емоційну реакцію фанів на відсутність нашого гравця в основі команди Пеллегріні.
Вест Хем – Борнмут – 1:2 – відео голів та огляд матчу
"Якого біса, Ярмоленко не потрапив у стартовий склад?" Це найчастіше питання, яким зараз задаються фанати Вест Хема".
"Наші більш ніж середнього класу гравці – це Арнаутовіч, Лансіні, Вілшер, Андерсон, Ярмоленко і Чічаріто. Зауважте, усі вони гравці з думками на атаку. Ми команда середини таблиці. Єдине, що ставить нас рівнем вище – наші велетенські зарплатні відомості"
"За моїми відчуттями, Ярмоленко – наш найкреативніший гравець. Рекорд Лукаса Переса за кількістю створюваних гольових моментів є винятковим. Обидва повинні вийти у старті на Арсенал, якщо ми хочемо володіти м'ячем.
"Виглядає на те, що він наш найбільш креативний гравець. Сподіваюсь, Ярмоленко вийде в основі проти Арсенала", – коментар, який зібрав багацько лайків.
"Ми витратили стільки грошей на Ярмоленка, щоб знову грати зі Снодграсом у старті. Що за клубом ми є"
"Я вражений Ярмоленком. Коли він виходить, бере на себе відповідальність, тримає м'яч і намагається зробити щось позитивне. Він виділявся, чого не скажеш про багатьох інших"
"Я був стривожений, коли ми підписували стільки нових гравців. Ярмоленко може стати нашою перлиною"
"Як на мене Ярмоленко повинен починати у старті. Відверто топової обойми гравець"
"Ярмоленко – наш найкращий вінгер. Андерсон такий повільний. Снодграс – матеріал на Чемпіоншип. Наш захист – найгірший в АПЛ, жахливий при спробі влаштувати офсайду пастку"
"Я поняття не маю, чому Ярмоленко не вийшов у старті. Це була гра, яку ми повинні вигравати, а Пеллегріні був неспроможний"
"Три речі, які ми засвоїли сьогодні: Ярмоленко має бути в основі. Андерсон не коштує 40 мільйонів фунтів, а Бальбуена не повинен грати з перших хвилин"
"На дворі 2018-й рік. Новачок Вест Хема Андрій Ярмоленко має за собою класну історію в країнах по всьому світу, а тепер він сидить на лавці, дивлячись, як Роберт Снодграс пасує на захисників. Який це рік"
"Ніколи не бачив, щоб Ярмоленко віддавав м'яч. Він тягнув його вперед, повинен грати з перших хвилин"
"Андерсон втрачав м'яч щоразу, коли проходив уперед. Ярмоленко загрожував значно більше"
"Навіть, якщо Ярмоленко не повністю готовий фізично, він все одно набагато кращий за готового Снодграса"
"Дорогий Девід Голд (власник Вест Хема, – прим. "Футбол 24"), будь ласка, скажіть містеру Пеллегріні, щоб той виставив у старті Райса та Ярмоленка наступного тижня. Дякую", – вболівальники масово хочуть бачити Андрія в основі на Арсенал (гра відбудеться 25 серпня, 17:00).