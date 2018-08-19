"Якого біса Ярмоленко не в основі – він має вийти на Арсенал": фанати Вест Хема відреагували на гру українця в АПЛ

Вболівальники Вест Хема масово висловлюють своє незадоволення тим, що літній новачок команди Андрій Ярмоленко вдруге поспіль не потрапив у стартовий склад команди на матч чемпіонату Англії.

Ярмоленко проти Борнмута знову вийшов лише на заміну, але за відведений невеликий ігровий час встиг завоювати прихильність фанатів "молотів". При цьому українець не змінив рахунок на табло, а Вест Хем поступився 1:2. Whoscored оцінив його дії у скромні 6 балів, але лондонські вболівальники мають іншу думку. Працелюбність, активність та контроль мяча від 28-річного півзахисника збірної України їм сподобались значно більше, ніж дії найдорожчого новачка клубу Андерсона чи шотландського вінгера Снодграса.

Ярмоленко віддавав 2 класні паси на Арнаутовіча (в одному випадку Марко не дотягнувся, в іншому пробив з льоту невлучно), а також креативну розкрутив перспективну атаку, що завершилась ударом у площину. Доволі непогано як для гравця, в якого було мало часу щось змінити. Як відзначив у розпачі один з англійських вболівальників, "українець за 15 хвилин був кращим за будь-кого, хто провів увесь матч на полі". "Футбол 24" зібрав емоційну реакцію фанів на відсутність нашого гравця в основі команди Пеллегріні.

Вест Хем – Борнмут – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Якого біса, Ярмоленко не потрапив у стартовий склад?" Це найчастіше питання, яким зараз задаються фанати Вест Хема".

“Why the fuck don’t we start Yarmolenko” is the most used sentence by West Ham fans at the moment. — ManuelLanzini (@_ManuLanzini_) 18 серпня 2018 р.

"Наші більш ніж середнього класу гравці – це Арнаутовіч, Лансіні, Вілшер, Андерсон, Ярмоленко і Чічаріто. Зауважте, усі вони гравці з думками на атаку. Ми команда середини таблиці. Єдине, що ставить нас рівнем вище – наші велетенські зарплатні відомості"

Our better than average players our Arnautovic, Lanzini, Wilshere, Anderson, Yarmolenko and Hernandez. Notice they’re all forward minded players. We’re a mid table team. The only thing that is next level with our club is our huge wage bill. — Jason Inge (@jasoninge) 19 серпня 2018 р.

"За моїми відчуттями, Ярмоленко – наш найкреативніший гравець. Рекорд Лукаса Переса за кількістю створюваних гольових моментів є винятковим. Обидва повинні вийти у старті на Арсенал, якщо ми хочемо володіти м'ячем.

and dictate the game which comes with more training, Pellegrini installing some belief into the players and keeping the same team for a run of games and finally getting a couple of wins. I feel like Yarmo has looked like our most creative player and Perez record of creating... — This charming man (@kaz7289) 19 серпня 2018 р.

"Виглядає на те, що він наш найбільш креативний гравець. Сподіваюсь, Ярмоленко вийде в основі проти Арсенала", – коментар, який зібрав багацько лайків.

Both times Yarmolenko has been subbed on he has looked like our most creative player. Hope he starts next week — West Ham Stuff (@WestHamStuff) 19 серпня 2018 р.

"Ми витратили стільки грошей на Ярмоленка, щоб знову грати зі Снодграсом у старті. Що за клубом ми є"

We spent all this money on Yarmolenko to still start Robert Snodgrass. What a club we are — Cartlon Cole (@_CarltonCole9) 18 серпня 2018 р.

"Я вражений Ярмоленком. Коли він виходить, бере на себе відповідальність, тримає м'яч і намагається зробити щось позитивне. Він виділявся, чого не скажеш про багатьох інших"

i was impressed with Yarmolenko. When he came on he took responsibility, kept the ball and tried to make something positive happen. He stood out.

... Which doesn’t say much for the others. — andy grout (@andygrout) 19 серпня 2018 р.

"Я був стривожений, коли ми підписували стільки нових гравців. Ярмоленко може стати нашою перлиною"

I was wary about us signing so many players. Yarmolenko could be the jewel. — Len Read (@len_read) 19 серпня 2018 р.

"Як на мене Ярмоленко повинен починати у старті. Відверто топової обойми гравець"

I don't think we have the personnel to play a flat back 4. Bilic and Moyes struggled to play it hence why we've always reverted to 3 centre halves. For me, Yarmolenko needs to start, Clearly a top drawer player. Time for Diop to come in too. — ️Is Snodgrass your Dad?️ (@LVirons79) 18 серпня 2018 р.

"Ярмоленко – наш найкращий вінгер. Андерсон такий повільний. Снодграс – матеріал на Чемпіоншип. Наш захист – найгірший в АПЛ, жахливий при спробі влаштувати офсайду пастку"

Watching replays of #WHUBOU and:



Noble and Ogbonna must be dropped. Yarmolenko is our best winger. Sanchez is x100 what Wilshere and Noble offer us.

Anderson is so slow.

Snodgrass is championship material.

Our defence is terrible at offside trap

Our defence is the worst in PL — West Ham Mania (@westham_mo) 19 серпня 2018 р.

"Я поняття не маю, чому Ярмоленко не вийшов у старті. Це була гра, яку ми повинні вигравати, а Пеллегріні був неспроможний"

Yeah I think Pellegrini got it all wrong today imo. Should kept a defensive midfielder in there, I have no idea why Yarmolenko didn’t start. This was a game we needed to win and Pellegrini really was poor — Rob2018 (@Westham2018) 18 серпня 2018 р.

"Три речі, які ми засвоїли сьогодні: Ярмоленко має бути в основі. Андерсон не коштує 40 мільйонів фунтів, а Бальбуена не повинен грати з перших хвилин"

3 things we learned from today’s game:

1. Yarmolenko should be starting.

2. Anderson is not worth 40 million pounds

3: Balbuena should not be starting



But let’s be positive and let the new players adapt to the premier league and get a solid team together, on tk Arsenal #COYI — FrancoGD (@FrancoGD16) 18 серпня 2018 р.

"На дворі 2018-й рік. Новачок Вест Хема Андрій Ярмоленко має за собою класну історію в країнах по всьому світу, а тепер він сидить на лавці, дивлячись, як Роберт Снодграс пасує на захисників. Який це рік"

The year is 2018 and new West Ham signing Andriy Yarmolenko has signed and has a class pedigree in countries all around the world. He now sits on the bench to watch Robert Snodgrass pass it back to the defense. What. A. Year. — Victor (@VictorWHUFC) 18 серпня 2018 р.

"Ніколи не бачив, щоб Ярмоленко віддавав м'яч. Він тягнув його вперед, повинен грати з перших хвилин"

“Yarmolenko needs to start though, he was taking it to them and I never saw him give away the ball” #WHUFC #COYI — SCRU LOVE (@SCRULOVE) 18 серпня 2018 р.

"Андерсон втрачав м'яч щоразу, коли проходив уперед. Ярмоленко загрожував значно більше"

Anderson conceded possession every time he passed forwards - Yarmolenko threatened far more when he came on. — FromnearMoscow (@FromnearM) 18 серпня 2018 р.

"Навіть, якщо Ярмоленко не повністю готовий фізично, він все одно набагато кращий за готового Снодграса"

Just don’t play Snodgrass not good enough if Yarmolenko is not totally fit he is still a far better player than a fit Snodgrass — WESTHAM1969 (@Hammerhead2073) 18 серпня 2018 р.

"Дорогий Девід Голд (власник Вест Хема, – прим. "Футбол 24"), будь ласка, скажіть містеру Пеллегріні, щоб той виставив у старті Райса та Ярмоленка наступного тижня. Дякую", – вболівальники масово хочуть бачити Андрія в основі на Арсенал (гра відбудеться 25 серпня, 17:00).