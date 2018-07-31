"Перший на вихід", – Моурінью захопив лідерство в рейтингу букмекерів

Керманич Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью став фаворитом у прогнозах британських букмекерів щодо першого тренера, який буде звільнений в АПЛ.

Серпень ще не настав, а португальський фахівець вже став першим претендентом на звільнення в новому сезоні, повідомляє Daily Mail.

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Жахлива підготовка до сезону 2018/19 отримала продовження минулих вихідних, коли Ліверпуль розтрощив підопічних Моурінью із рахунком 4:1. Тепер, коли до стартового матчу проти Лестера залишається менше двох тижнів, "Особливий" продовжує звинувачувати всіх навколо – менеджмент клубу, календар, суперників, резервістів, учасників ЧС-2018, окрім, звісно ж, себе.

На думку букмекерів, сеу Жозе – перший, хто буде звільнений у сезоні Прем'єр-ліги. Наприклад, Sky Bet приймає ставки на прем'єрну відставку саме Моурінью із коефіцієнтом 5. Суперник португальця в першому турі Клод Пюель із Лестера йде другим із балом 8, а третій – тренер Уотфорда Хаві Грасія – 9.

Фахівці легендарної William Hill теж вважають, що керманича МЮ звільнять першим із усіх тренерів АПЛ. Потенційна відставка Моурінью оцінюється балом 6. На звільнення керманича Уотфорда Грасії приймають ставки з коефіцієнтом 7. Натомість Пюель – третій (із балом 8).

Букмекери з Betfair наразі мають двох "улюбленців" серед тренерів ліги – Моурінью та Грасію. Ставки на їхні звільнення приймають із одинаковим коефіцієнтом – 7, а відставка француза Пюеля трохи менш імовірна та оцінюється балом 8.

Відзначимо, що матч першого туру АПЛ Манчестер Юнайтед – Лестер відбудеться вже 10 серпня. Початок поєдинку о 22:00.

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