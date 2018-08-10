Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з англійського трансферного літа-2018 та анонсує новий сезон АПЛ. Чим живуть гранди, які перспективи у новачків та хто стане чемпіоном – відповіді на ці запитання у нашому матеріалі.

Інформація про суми трансферів від різних джерел суттєво відрізняється. Ми взяли за основу дані Transfermarkt . Всі суми вказані у фунтах стерлінгів.

Топ-5 вхідних трансферів

1. Кепа Аррісабалага – 72 млн (Атлетік – Челсі). Панічне придбання голкіпера на заміну Тібо Куртуа, який влаштував бунт. Челсі до цього не підготувався, тому вхопив банально найдорожчий товар на ринку, неабияк переплативши.

2. Аліссон – 56 млн (Рома – Ліверпуль). Ліверпуль, грубо кажучи, через воротаря програв Лігу чемпіонів, а Аліссон витягнув минулий сезон для Роми. Нарешті на Енфілді з'явився класний перший номер.

3. Набі Кейта – 54 млн (РБ Лейпциг – Ліверпуль). Мерсисайдці домовилися про перехід хавбека, який вміє у центрі поля все, ще рік тому. Його ціна залежала від результатів Лейпцига у минулому сезоні Бундесліги.

4. Фред – 53 млн (Шахтар – Манчестер Юнайтед). Головна ціль МЮ досі запалювала в УПЛ. Трансфер Фреда не дозволяє назвати літо-2018 провальним для "дияволів", скільки б не обурювався Жозе Моурінью.

5. Жоржінью – 51 млн (Наполі – Челсі). Мауріціо Саррі привів хавбека по своїх стопах з Неаполя, аби було легше реалізувати в Лондоні власні ідеї.

Топ-3 внутрішні трансфери

1. Ріяд Марез – 61 млн (Лестер – Манчестер Сіті). Після феноменального чемпіонського сезону з Лестером алжирець 2 роки марив про великий клуб. Ман Сіті розщедрився на солідну суму, хоча необхідність цього трансферу дуже неоднозначна.

2. Рішарлісон – 35 млн (Уотфорд – Евертон). Евертон знову на внутрішньому ринку купив найкраще з того, на що не претендує топ-шістка. Знову за шалені гроші. Кілька місяців хорошої гри за Уотфорд – і "іриски" відвалюють за тебе 35 мільйонів.

3. Джеймс Меддісон – 22 млн (Норвіч – Лестер). Непогані виступи Меддісона у Чемпіоншипі в купі з традиційною переоцінкою молодих англійських футболістів встановили високий прайс на 21-річного таланта. Лестер не поскупився.

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10 клубів оновили свої рекорди

Борнмут: Джефферсон Лерма – 25 млн (Леванте). Яскравий приклад того, що англійські клуби зараз на ринку можуть дозволити собі абсолютно все. Середняк АПЛ легко виклав 25 мільйонів за гравця аутсайдера Прімери.

Брайтон: Аліреза Джаханбахш – 17 млн (АЗ). Жодних питань до менеджменту Брайтона. Найпродуктивніший гравець минулого сезону Ередивізі (21 гол і 12 асистів) за помірну суму – вигідна угода.

Бернлі: Бен Гібсон – 15 млн (Мідлсбро). Один з найсильніших центрбеків Чемпіоншипу. Загалом Гібсон доріс до рівня АПЛ, але така сума все ж є для нього завеликою.

Челсі: Кепа Аррісабалага – 72 млн (Атлетік). Найдорожчий іспанський гравець в історії, найдорожчий воротар у футболі. Челсі відсутністю плану Б у справі Куртуа сам винен у тому, що змушений був оновити рекорд черговим іспанцем.

Фулхем: Жан-Мішель Сері – 27 млн (Ніцца), Андре-Франк Замбо-Ангісса – 27 млн (Марсель). Два дивні трансфери сильних центрхавів з Ліги 1. За Сері полювали топ-клуби Європи, а він обрав новачка АПЛ. Для "коттеджерів" це, безсумнівно, підсилення.

Хаддерсфілд: Теренс Конголо – 18 млн (Монако). "Тер'єри" оформили повноцінний трансфер Конголо за рекордні гроші, хоча Теренс виступав за Хаддерсфілд ще з зими. Депресивні півроку в Монако для нього, схоже, залишилися позаду.

Манчестер Сіті: Ріяд Марез – 61 млн (Лестер). У кваліфікації Мареза сумнівів не виникає. Єдине питання: для чого Ман Сіті викинув рекордні гроші за гравця, на позиції якого є інші виконавці, які відмінно провели чемпіонський сезон?

Саутгемптон: Яннік Вестергор – 22.5 млн (Борусія М). Непоганий захисник, який зробив собі ім'я в Бундеслізі, гравець збірної Данії, учасник чемпіонату світу. В сучасних реаліях АПЛ ціна за такого гравця виглядає більш-менш нормальною, але це тільки в реаліях АПЛ.

Вест Хем: Феліпе Андерсон – 34 млн (Лаціо). Головна персона трансферного буму "молотобійців". Вест Хем, мабуть, все-таки переплатив за бразильця, але потенційно Феліпе виглядає лідером команди.

Вулверхемптон: Адама Траоре – 18 млн (Мідлсбро). "Вовки" підсилили і без того гідний склад правим фулбеком з Чемпіоншипу. Навряд чи цей рекорд протримається довго – незабаром Жорже Мендеш підшукає ще когось цікавішого.

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5 клубів з найбільшими витратами

1. Ліверпуль – 164 млн. Майже досконала робота на ринку, якщо не враховувати відсутність підсилення центру оборони.

2. Челсі – 123 млн. Трансферна кампанія сумнівної якості, де головним досягненням стало збереження до цього часу Азара та Вілліана.

3. Лестер – 103 млн. Оновлена на 3/4 лінія оборони (Бенковіч, Союнчю, Еванс, Перейра), знайдена заміна Марезу (Геззаль) та хороше підсилення в атаку (Меддісон). Серйозна заявка на верхню частину турнірної таблиці.

4. Фулхем – 102 млн. Придбано низку індивідуально сильних виконавців – Нілу Ворноку потрібно якнайшвидше інтегрувати їх у склад.

5. Вест Хем – 90 млн. Щедрий вихід на ринок і осмислені трансфери, які реально виводять команду на новий рівень.

Чим живуть гранди

Манчестер Сіті – 1 місце АПЛ-2017/18

Хосеп Гвардіола провів геніальний чемпіонат, повторити який буде дуже складно. З одного боку, каталонець має той же вимуштруваний чемпіонський склад, і кардинально ламати щось було б недоречно. З іншого, він повинен вирішити питання передбачуваності своєї команди – звична проблема післячемпіонського року. В Англії з 2009-го ніхто не захищав титул. Манчестер Сіті є ідеальним варіантом, щоб зламати цю традицію.

Гвардіола вже розпочав дикі експерименти зразка останніх років роботи в Барселоні та Баварії. В рамках передсезонної підготовки були спроби діяти з 3 центрбеками та вибудувати рожеву мрію Пепа 3-3-4. Бернарду Сілва грав центрального хавбека, а Олександр Зінченко – опорника та центрального захисника. У цьому сезоні стартовий склад Сіті точно буде менш стабільним і передбачуваним. Наставник творитиме щось цікаве і залишитися як мінімум у топ-2.

Манчестер Юнайтед – 2 місце АПЛ-2017/18

Наставник "дияволів" Жозе Моурінью вважає, що трансферне літо пройшло невдало. Керівництво придбало лише двох гравців з його списку: перспективного Діого Далота (на майбутнє) та Фреда (під основу). Юнайтед все літо торгували центрального захисника, чутки ходили навколо Гаррі Магуайра, Тобі Алдервейрельда, Жерома Боатенга та Єррі Міни. Всі переговори зайшли в глухий кут, а португальський тренер висловив Еду Вудворду претензії щодо пасивності.

Паралельно Моурінью побив горщики з Погба – Поль відмовився раніше вийти з відпустки, що обурило сеу Жозе. Навколо цього всього створюється напружена атмосфера. Поганий старт у чемпіонаті, знаючи характер Особливого, стане фактично катастрофою. Минулий сезон в АПЛ, насправді, пройшов зовсім не погано для Манчестер Юнайтед – на фоні Сіті це важко було помітити. Зараз пророкувати "дияволам" успішну боротьбу за чемпіонство складно, але за межі зони Ліги чемпіонів вони не випадуть.

Тоттенхем – 3 місце АПЛ-2017/18

Тоттенхем проспав це літо, законсервував свій склад, не потративши ні пенні. Дало про себе знати будівництво нового стадіону. Щоправда, "шпори" нікого не й втратили. Колектив Маурісіо Почеттіно добре укомплектований і має певний потенціал. Кейн – з командою, Еріксен – теж, Алдервейрельд – на місці. Для сучасної Англії така поведінка на ринку дивовижна, але на топ-4 цей Тоттенхем цілком може розраховувати.

Ліверпуль – 4 місце АПЛ-2017/18

На Енфілді провели прекрасне трансферне літо на 164 мільйони фунтів. По-перше, придбано найкращого воротаря на цей момент Аліссона – фани мають надію більше не побачити в рамці "клоунів" Каріуса та Міньйоле. По-друге, ідеально підсилений центр поля завдяки Фабінью та Набі Кейта (трансфер був узгоджений ще минулого року), тому відхід Джана та травма Окслейда-Чемберлена не нагадають про себе. По-третє, всі зірки атаки залишилися в команді, а на підміну прийшов скілловий Шакірі.

Ліверпуль вважається головним конкурентом Манчестер Сіті в боротьбі за титул. Осмислені трансфери додадуть мерсисайдцям стабільності та класу – непередбачуваних втрат очок на дистанції повинно стати менше. Юрген Клопп має у своєму розпорядженні все, щоб піднятися на трон, стартові позиції Ліверпуля не поступаються нікому.

Челсі – 5 місце АПЛ-2017/18

Мауріціо Саррі намаганням поставити свій цікавий футбол вибиває з Челсі нудь і депресію, які поглинули команду в період суперечок між Антоніо Конте та босами. Поки що виходить не дуже, але є об'єктивне пояснення. Головна ланка саррівського футболу – півзахист – ще не сформована. Трикутник Жоржінью-Канте-Ковачіч виглядає багатобіцяюче, однак для вишколення потрібен час.

У цьому сезоні Челсі ніяк не може претендувати на чемпіонство, новому коучу потрібен рік на адаптацію себе до Англії і команди під себе. Путівка в Лігу чемпіонів стане прийнятним результатом для "синіх". Втім, Челсі разом із лондонськими сусідами з Емірейтс виглядають аутсайдерами у "великій шістці". Про фейл Куртуа-Кепа поговорили вже достатньо, а от принципова позиція клубу щодо Азара та Вілліана дозволила зберегти лідерів. Принаймні поки що.

Арсенал – 6 місце АПЛ-2017/18

"Каноніри" зараз на зламі епох – замість вічного Арсена Венгера прийшов Унаї Емері, згодом Стен Кренке став фактично єдиним великим акціонером клубу. Всі застигли в очікуванні. На думку спершу спадає глобальне питання "яким далі буде Арсенал в керівництві та на полі?". Прогнози результатів команди поки що на другому місці. Після останніх невдалих сезонів місьє Арсена просте повернення в топ-4 буде позитивом.

Цього літа Арсенал вже не намагався підтверджувати статус топа гучним придбанням – лондонці обмежилися точковим підсиленням. Прибули воротар Бернд Лєно та центрбек Сократіс Папастатопулос – одні з найкращих на своїх позиціях у минулому сезоні Бундесліги. Досвіду додасть Штефан Ліхтштайнер. Головне підписання – опорник Лукас Торрейра. Молодий уругваєць провів чудовий рік за Сампдорію і, безсумнівно, стане наріжним каменем у грі Арсенала. А попереду результат нарешті має робити зірковий квартет Озіл-Ляказетт-Обамеянг-Мхітарян.

Прогноз редакції "Футбол 24" – чемпіонство і єврокубки



1. Манчестер Сіті

2. Ліверпуль

3. Тоттенхем

4. Манчестер Юнайтед

5. Арсенал

6. Челсі

Знайомство з новачками

Вулверхемптон – переможець Чемпіоншипу-2017/18

Солідні фінансові вливання та діяльність авторитетного агента Жорже Мендеша давали "вовкам" змогу запрошувати футболістів, які явно переважали рівень другого англійського дивізіону. Нуну Еспіріту Санту вибудував сильний колектив – основна схема 3-4-3. У головних ролях підопічні Мендеша: Рубен Невеш, Діого Хота, Віллі Болі.

Цього літа команда отримала якісне підсилення новими трансферами Жоау Моутінью, Рауля Хіменеса, Руя Партісіу, Адами Траоре, Хонні та Леандера Дендонкера. Вулверхемптон майже напевне закріпиться в АПЛ – йому не загрожує навіть боротьба за виживання. Якщо найближчим часом у клубі не трапиться глобальних змін – "вовки" в еліті на довго.

Частиною цього проекту міг стати Олександр Зінченко. Вулверхемптон хотів його придбати на позицію лівого латераля, де українцю довелося б конкурувати за місце в основі лише з Хонні – Баррі Дугласа продали. Втім, Зінченко відмовився від переходу. Дарма.

Кардіфф – 2 місце Чемпіоншипу-2017/18

Найскромніша команда в прийдешньому розіграші АПЛ. Вихід в еліту – вже велике досягнення для цього Кардіффа, а збереження прописки стане просто-таки дивом. Ніл Уорнок має слабкий склад, серед його підопічних важко когось виділити на рівні Прем'єр-ліги – це футболісти для Чемпіоншипу, або ж ті, які тільки-тільки доросли до шансу спробувати свої сили вище.

На відміну від інших новачків, які грунтовно закупилися під АПЛ, Кардіфф скромно підписав двох виконавців за 11 мільйонів і двох за 4. Боббі Рід і Джош Мерфі разом з Джуніором Хойлеттом визначатимуть гру валлійців в атаці. Широкий загал впізнає й колоритного опорника Арона Гуннарсона – капітана трендової нині збірної Ісландії.

Прогноз редакції "Футбол 24" – зона вильоту



18. Брайтон

19. Хаддерсфілд

20. Кардіфф

Фулхем – 3 місце та перемога в плей-офф Чемпіоншипу-2017/18

"Коттеджери" розпочали процес оновлення ще дивізіоном нижче, а вихід в АПЛ спонукав власників клубу розкрити гаманці ширше. Фулхем став першим в історії клубом, який потратив понад 100 мільйонів відразу після підвищення в класі. Коштовні переходи Александара Мітровіча, Жана-Мішеля Сері, Андре-Франка Замбо-Ангісса та Елфі Мовсона – це придбання гравців під основу команди Славіші Йокановіча. Фабрі, Ле Марканд і Браян – також поборються за місце в старті.

Не можна не відзначити плідну роботу з позиками – орендовані Андре Шюррле, Калум Чемберс, Лусіано В'єтто, Тімоті Фосу-Менса та Серхіо Ріко готові давати результат тут і зараз. З таким складом "коттеджери" явно не стоять на виліт. Є всі передумови, щоб фінішувати в середині турнірної таблиці. Як і в випадку з "вулвз", повернення Фулхема в еліту – на довгострокову перспективу.

На кого ще звернути увагу

Евертон – 8 місце АПЛ-2017/18

Амбіції "ірисок" шкодять їм. Евертон марить бажанням увірватися в компанію грандів, але все безуспішно. Тогорічне божевільне літо обійшлося синьому мерсисайду ледь не в 200 мільйонів – скуповувалося все, що пройшло повз очі грандів. На виході ж команда потрапила в зону вильоту, і рятувати сезон прийшов Сем Еллардайс. Олдскульний коуч зі своїм завданням впорався, але став заручником занадто вибагливих фанів, яким не припав до душі його сірий футбол.

Тепер у Евертона тренер, який за рівнем амбіцій підходить ідеально. Марку Сілва також мріє про швидкий розвиток кар'єри для запрошення в топ-клуб. Гудіссон Парк – відмінний варіант для цього стрибка. Йому в спадок дістався потужний за іменами склад, а на додачу прийшло тріо, що так і не стало своїм у Барселоні (Міна, Дінь і Гомеш), і Бернард. Окрім цього, "іриски" не змогли втриматися від спокуси провернути черговий авантюрний трансфер. 35 мільйонів за Рішарлісона – цілковита авантюра.

Вест Хем – 13 місце АПЛ-2017/18

Вест Хем провів витратну трансферну кампанію на 90 мільйонів, частиною якої став Андрій Ярмоленко. Нова зірка – інший атакувальний хавбек Феліпе Андерсон. В обороні з'явився надійний Ісса Діоп, на воротах – досвідчений Лукаш Фабіанскі. Ще декілька гравців типу Карлоса Санчеса та Лукаса Переса прийшли для розширення складу, а найкориснішими наразі виглядають запрошені вільні агенти Джек Вілшер і Раян Фредерікс.

Вся ця банда збиралася під Мануеля Пеллегріні. Створюється цікавий конкурентний проект на рівні 7-10 місця. За статус головного бомбардира боротимуться Марко Арнаутовіч і Чічаріто. Конкуренція на кожній позиції дуже висока, ця команда неодмінно буде рости. Навіть якщо не всі трансфери себе виправдають, деякі гравці все одно вже отримали поштовх для вдосконалення.

Андрію Ярмоленку ніхто не гарантує місця в старті. У нього сильний опонент – Майкл Антоніо. А ще є Роберт Снодграсс, на позицію українця може претендувати той же Феліпе Андерсон. Ярмоленко повинен з перших офіційних матчів заграти і проявити себе. Пропуск кількох турів дасть конкурентам фору, яку потім буде вкрай складно відіграти. Дуже важливо – уникати травм, які завадили Андрію закріпитися в дортмундській Борусії.

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