"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

"Футбол 24" обговорює фінальний тур УПЛ із Андрієм Полуніним, півзахисником збірної України 90-х.

– Динамо лише дивом потрапило у Лігу чемпіонів, хоча перед останнім туром мало всі козирі у рукаві. Несподіванка, чи ви вже звикли до невдач киян?

– Такого я не очікував. Все-таки розумів, що це для них важливий матч і вони не мають права на помилку. Щоб почуватися спокійно, потрібно було вигравати або хоча б зіграти внічию. Але бачите, як вийшло… Я не знаю, у чому причина.

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Колос налаштувався на цю гру. Відбулася ротація, дали шанс тим хлопцям, які мали менше ігрової практики. А вони довели, що Костишин може на них розраховувати. Хороша репетиція перед матчем з СК Дніпро-1.

– Популярною є думка, що такому Динамо нічого робити у Лізі чемпіонів. Вчора динамівці знову підкинули поживу для своїх критиків…

– З того, що ми бачили останнім часом, картинка дійсно не найкраща. Залишається сподіватись, що в період міжсезоння відбудуться певні придбання. Можливо, пройдуть зміни у тренерському штабі. Ми ж не знаємо на даний момент, хто буде тренером. Якщо врахувати всі ці фактори, то можна сподіватися на краще. Дай Боже, щоб у них все вийшло. Для цього треба почистити склад, позбутися футболістів, які не влаштовують своїм рівнем або ставленням до роботи, ну і точково підсилитися.

– Дійсно, після поразки від Колоса Михайличенко сказав, що у команді є статисти. Але й до самого тренерського штабу є претензії, погоджуєтесь?

– Звичайно, це ж єдиний колектив. Напевно тренерам не вдається "достукатись" до футболістів із своїми вимогами. Тренер собі не ворог, він прагне тільки кращого. Але, мабуть, є проблеми у відносинах і психології.

– Зоря не ризикнула дотиснути Десну. Було помітно, що команда Скрипника грає на нічию. Ви розчаровані?

– Розумієте, краще не ризикнути, але потрапити в групу Ліги Європи, ніж ризикнути і не потрапити нікуди. Я вважаю, що це було правильним рішенням. Якби гра із самого початку складалася на користь Зорі, то команда довела б її до перемоги. Натомість пропустили, потім великими зусиллями зрівняли. А Десна – кваліфікований суперник, який вміє діяти на контратаках. Йти вперед великими силами було серйозним ризиком.

Скрипник зізнався, чому Зоря не ризикнула вирвати путівку в Лігу чемпіонів

Гарантований виступ у групі Ліги Європи – це солідна грошова винагорода. Плюс – бонуси за кожне набране очко. Знаємо, що у Зорі були певні фінансові проблеми, тож це стане для клубу величезною допомогою. Бронзу розцінюю, як успіх. Тим паче, Скрипник працює з командою лише рік.

– Свого товариша ви вже встигли привітати?

– Так, я ще вчора написав Скрипнику вітання. І він ще вчора мені відповів. Дякую, каже (Усміхається).

– Відкритим залишається питання останньої путівки у єврокубки. Олександрія, Колос та СК Дніпро-1 перебувають зараз на підйомі. Кого бачите головним фаворитом?

– Фаворитом я не бачу нікого. Усі клуби дійсно набрали хід, навіть Маріуполь не варто скидати з рахунків. У Бабича періодично виникали проблеми, але це – досвідчена команда, яка здатна дати бій кожному. Шанси на виграш міні-пульки є у чотирьох претендентів.

Олександрія – Шахтар – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Звісно, у представників першої шістки є певна перевага власного поля. Уболівальників немає, але рідні стіни – це рідні стіни.

– Чи маєте побоювання, що після закінчення сезону Десна та Зоря влаштують розпродаж своїх лідерів? Вже є перша ластівка – Чеберко перейде у ЛАСК.

– Безперечно, Чеберко та Михайліченко – лідери оборони. Вони були ключовими виконавцями у тій грі, яку ставив Скрипник. Якщо крім Євгена піде ще й Богдан, безболісно замінити їх буде непросто. Зорі обов’язково доведеться підсилюватись.

Щодо Десни, то я не думаю, що клуб найближчим часом продаватиме своїх лідерів. У кожного – свої завдання. Зоря змушена це робити заради виживання – щоб закрити фінансові прогалини. У Десни таких проблем начебто немає, тому заради подальшого прогресу чернігівцям варто зберегти склад і навіть підсилитися. А після вдалого виступу у Лізі Європи трансферна вартість провідних гравців тільки зросте.

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