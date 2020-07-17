Чеберко офіційно став гравцем ЛАСКа

Захисник Зорі та молодіжної збірної України Євген Чеберко продовжить кар'єру в чемпіонаті Австрії.

ЛАСК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з 22-річним українцем.

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Особиста угода Чеберка розрахована до 2024 року. Фінансових подробиць трансферу немає, раніше у пресі повідомлялося, що ціна переходу складе 300 тисяч євро. Центрбек проведе за Зорю матч 32 туру УПЛ, і лише після цього приєднається до своєї нової команди. Додамо, що за підсумками сезону ЛАСК посів четверте місце чемпіонату Австрії, отримавши право на кваліфікацію Ліги Європи.

Чеберко провів за Зорю 32 матчі у всіх турнірах поточної кампанії та віддав 2 асисти. Також в активі захисника є 13 матчів за молодіжну збірну України, де він носить капітанську пов'язку.

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