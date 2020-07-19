Скрипник зізнався, чому Зоря не ризикнула вирвати путівку в Лігу чемпіонів

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями після матчу 32-го туру УПЛ проти Десни (1:1).

"Полізти вперед і потрапити в полон. Виграти хотілося, і Десна хотіла. Це ж не те що на замовлення. Побігти вперед, а потім кусати лікті. Це теж було б неправильно. Зараз бачу щасливі обличчя у футболістів. Упевнений, у них ввечері буде гарний настрій. Вітаю із заслуженою бронзовою медаллю. Ми хотіли бути третьою силою – ми нею і стали.

Зоря – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ми щасливі. Я пишаюся, що я тренер цієї команди. Хлопці заслужили це місце. Будемо дивитися вперед з оптимізмом. Цей сезон триває більше року і нарешті ми його закінчили. Ми грали у свій футбол, досягли третього місця. Ми дуже щасливі і раді. У мене контракт на 3 роки. У мене немає ніяких намірів. Не хочу зараз говорити нічого нового. Всі ці чутки – це робота ваша, я до цього не причетний", – цитує Скрипника Трибуна.

Нагадаємо, якби Зоря виграла цей матч проти Десни, то вперше у своїй історії посіла б друге місце і отримала б путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, оскільки Динамо поступилося Колосу в паралельному поєдинку.

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