Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Колос сенсаційно обіграв Динамо у 32 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Динамо на "Футбол 24".

Динамо перебувало на волосині від того, щоб втратити друге місце і, відповідно, путівку в Лігу чемпіонів. Перший тайм звітної зустрічі завершився внічию, а після перерви Колос забив двічі і залишив свої ворота "сухими".

Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів

Зрештою, Динамо фінішує на 2-му місці навіть попри ганебну поразку, першу в історії від команди зі скромного села Ковалівка. Своєю чергою, Колос отримав потужний заряд позитиву напередодні матчу плей-офф за Лігу Європи проти СК Дніпро-1.