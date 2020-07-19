Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Україна — 22:51 1069
-
Колос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
-
Суркіс не підтвердив збереження посади за МихайличенкомУкраїна — 22:34 1464
-
Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і СоломонаУкраїна — 21:26 4294
-
Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонівУкраїна — 21:25 18257
-
Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голівПерша ліга — 20:50 2838