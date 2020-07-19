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КОЛОС - ДИНАМО ЗОРЯ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

22:18 - Читать на русском
Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Колос сенсаційно обіграв Динамо у 32 турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Динамо на "Футбол 24".

54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько
 
54’ Володимир Лисенко
70’ Арні Вільх'яльмссон
90+5’ Вадим Мілько

Динамо перебувало на волосині від того, щоб втратити друге місце і, відповідно, путівку в Лігу чемпіонів. Перший тайм звітної зустрічі завершився внічию, а після перерви Колос забив двічі і залишив свої ворота "сухими".

Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів

Зрештою, Динамо фінішує на 2-му місці навіть попри ганебну поразку, першу в історії від команди зі скромного села Ковалівка. Своєю чергою, Колос отримав потужний заряд позитиву напередодні матчу плей-офф за Лігу Європи проти СК Дніпро-1.

blog_ava
Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів
21:25
18257
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