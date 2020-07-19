Зоря не змогла перемогти Десну й втратила можливість піднятися у зону Ліги чемпіонів – луганці завоювали бронзу УПЛ

Десна в останньому матчі УПЛ 2019/20 не змогла перемогти Зорю й взяти бронзові медалі, а луганці через нічию із сіверянами не піднялися на друге місце.

Поєдинок між Зорею і Десною в останньому турі УПЛ 2019/20 мав ключове значення в питанні розподілу медалей та путівок у єврокубки. Луганці в разі перемоги або нічиї гарантували б собі бронзу, але в них також залишалися шанси на срібло – щоправда, для цього потрібно було не тільки обігрувати сіверян, а і сподіватися на поразку Динамо в паралельній зустрічі проти Колоса. Розклад чернігівців виглядав простіше – команда претендувала тільки на третю сходинку, але для цього потрібно було перемагати Зорю.

Стартова третина першого тайму мала насторожити фанатів луганського клубу, адже підопічні Віктора Скрипника не розпочали з високого темпу та інтенсивного пресингу. Швидкості не піднімались, на полі виникала купа дрібних пауз, а дебютна жовта картка була витягнута вже на 40-й секунді. Все, що можна згадати в цей період із моментів – це неточний удар Будківського головою повз ближній кут. У Зорі не було й того – єдиний постріл завдав Хомченовський, з-за меж штрафного влучивши у центрбека.

Зрештою, "мужики" поплатилися за свою інертність на 20-й хвилині, коли Конопля пройшов правим флангом та виконав подачу в карний майданчик на Будківського. Пилип прийняв м'яч на груди в оточенні пасивних захисників і пробив боковими ножицями в лівий нижній кут – 0:1! Рівно за хвилину подвоїти перевагу шикарним пострілом метрів з 20-ти в правий верхній міг Філіппов, однак луганців врятував відчайдушний стрибок Шевченка. Після цього біля воріт Зорі пройшла низка кутових та панічних ситуацій. Господарі з величезними труднощами відбилися, а на 25-й хвилині ще й огризнулися ударом Кочергіна з лінії напівкола точно в руки Пасту.

Друга половина першого тайму пройшла в позиційній боротьбі. Підопічні Віктора Скрипника змогли відвести гру від власних воріт, але біля чужих створити нічого не вдавалося. Чернігівці дозволяли "мужикам" тільки дальні удари, які були вельми небезпечними: так, на 38-й хвилині Кочергін метрів з 25-ти спрямував м'яч поруч з правою стійкою, на 41-й Хомченовський з дещо ближчої дистанції пробив під поперечину – Паст парирував. Покарання за марнотратство могло прийти на 44-й хвилині, коли Будківський завершив класну атаку Десни лівим флангом потужним ударом в ближній нижній кут – Шевченко врятував Зорю! Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги сіверян.

По перерві Віктор Скрипник кинув у бій Громова, а луганці явно забігали швидше, кілька разів непогано увірвавшись у вільні зони в штрафному та перед ним. Десна не прокинулась, за що й була покарана на 53-й хвилині шедервальним голом Хомченовського: Дмитро прийняв пас від Кочергіна, змістився в центр і красивим ударом метрів з 22-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 1:1! Щоправда, розслаблятися було зарано, адже вже за три хвилини травму отримав Громов, а на 58-й сіверяни ледь не відновили перевагу в рахунку внаслідок відкривання Філіппова під розрізний пас Мостового та подачі Олександра точно на голову Будківському – Пилип метрів з шести пробив у поперечину! За дві хвилини він повторив спробу, але цього разу було зовсім неточно. Тим часом, Колос забив у ворота Динамо.

Середина другого тайму пройшла у напруженій позиційній боротьбі. Швидкості знову впали, що негативно позначилось на якості позиційних атак Зорі, однак Десна взагалі не збиралася йти вперед. Як наслідок, футбол був нервовим і без значної кількості моментів – їх було всього два й обидва належали луганцям. Так, на 67-й хвилині Кабаєв увірвався в штрафний і потужно пробив низом, змусивши Паста рятувати сіверян, а на 73-й Кочергін змістився у напівколо й вистрілив по центру – Паст спіймав м'яч, викинув його на Коноплю, якого одразу накрив Михайліченко. Богдан відібрав сферу й влетів на лівий край карного майданчика, після чого завдав потужного удару – вище воріт! Тим часом, Колос забив другий гол у ворота Динамо, але проблеми не полишали Зорю. На 78-й хвилині Віктору Скрипнику довелося робити другу вимушену заміну – Абу Ханна потягнув м'яз.

Всього один забитий м'яч відділяв Зорю від кваліфікації Ліги чемпіонів, однак ендшпіль зустрічі луганці відверто провалювали. Олександр Рябоконь освіжив гру чернігівців, випустивши Хльобаса й Картушова, через що "мужики" змушені були бігати від воріт до воріт. Гостроти при цьому маже не виникало. Лише на 83-й хвилині стався розмін моментами: Кабаєв отримав пас від Тимчика по флангу, прибрав захисника у штрафного й пробив низом у ближній кут, але Паст спіймав м'яч – Десна огризнулася пострілом Кузика з-за меж карного майданчика повз лівий кут. Ближче до компенсованого часу ще й стало очевидною шалена втома господарів. Десна все довше сиділа на чужій половині, заробляла стандарти, але моментів також не вдавалося створити – але заради бронзових медалей їм був потрібен гол!

Обидві команди старалися, але створити казочку не змогли. На останніх секундах луганці ще й змирилися з бронзою, адже Шевченко відверто тягнув час, попиваючи водичку й довго лежачи на газоні. Така поведінка навіть трішки шокувала, але луганці самі обрали цей шлях. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Зоря, таким чином, завершила сезон на третьому місці з 58 очками в активі, а Десна залишилась четвертою, набравши 56 залікових балів.