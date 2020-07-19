Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів

Колос переграв Динамо (2:0) на НСК Олімпійський в останньому турі УПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Колос – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Михайличенка мала величезні шанси посісти фінішне 2-е місце, яке дає право стартувати у кваліфікації Ліги чемпіонів. Для цього динамівцям достатньо було просто не програти Ковалівці, адже над Зорею є перевага особистих зустрічей. Команда Костишина перемагала київський клуб лише в товариському матчі, а в УПЛ зазнала 3-х поразок. Колос зіграє проти СК Дніпро-1 вже 25 липня за право вийти у плей-офф за Лігу Європи, а нинішня зустріч для нього абсолютно нічого не вирішувала.

Колос – Динамо: онлайн-трансляція матчу

Перший момент і удар на 3-й хвилині. Буяльський на Циганкова, той розкішно у розріз запустив Русина. Назарій вийшов на голкіпера, але катнув повз дальній кут. Попов декілька разів нервово помилився при передачах у центрі поля. Спочатку влучив у суперника, а потім припечатав обличчя Кендзьори. Відмінно діють динамівці у фінальній третині поля. Швидкий темп, непоганий рух м'яча як у центрі, так і на обох флангах, цікаві задуми, але кілька невдалих ударів зводять нанівець всі зусилля у стартові 10 хвилин. Колоса геть не видно. Великий контраст з попередньою зустріччю команд, в якій все вирішили пенальті.

Циганков знову якісно загострює, Буяльський пробивав метрів з 20 – снаряд облизнув стійку. Класно розіграна атака від своїх воріт до чужих. Бущан на груди Де Пені, далі Шепелєв розганяє пасом у фланг, Циганков через Кендзьору і Буяльського проходить у штрафний, обігруючи 3-4 захисників, але пробиває у блок. Морозко невдало виконав перший удар Колоса на 20-й хвилині. А тим часом Десна повела на полі Зорі. За такого розкладу Динамо можна і програвати сьогодні, якщо команда Скрипника не відповість двома голами.

Богданов чудово розвернув атаку на лівий край. Бущан невпевнено зіграв на виході після рикошету від Кендзьори, але добити було нікому, Де Пена підчистив. Кадірі чи не вперше в матчі так необережно віддав супернику. Однак Богданов запустив круглого кудись ближче до київських хмарочосів. Де Пену не зустрічали після відскоку. Перший удар Динамо після тривалої перерви поруч зі стійкою. Колос претендував на пенальті після падіння в боротьбі Шабанова з нападником Ковалівки. Лікоть трохи виставляв Артем у спину, але Козиряцький не свиснув.

Морозко розвертав Кендзьору на 38-й і мав усі шанси забивати. Прекрасний обвідний удар витягує Бущан з дальнього кута! За хвилину вже Лисенку дозволяють пробити з тієї ж вбичої відстані. Георгій рятує і в ближньому куті. Програють динамівці підбирання за підбиранням у центрі поля, пропускаючи кілька дуже небезпечних ударів. Циганков і Лисенко обмінялися перспективними спробами. Знову провал киян завершився швидкою контрою. Циганков розкішною діагоналлю вивів Де Пену у прорив, але замикали простріл Карлоса лише захисник і воротар Колоса, які хіба що могли організувати курйозний гол у свої ворота.

За ударами 5:5, за влучаннями 2:1 на користь команди Костишина, яка була навіть трохи ближчою до перемоги в першому таймі. Русин блискуче розібрався з дуетом захисників після дальнього пасу Буяльського на хід. Волинець з великими труднощами перевів обвідний удар у стійку. Гарна реакція на серію моментів Колоса з першого тайму. Русин мав забивати після навісу Де Пени, але Назарій не зміг належно прикластися з меж воротарського. Циганков помилився поблизу своїх воріт, подача з лівого флангу, Лисенко випередив пасивного Шабанова і прошив Бущана – 1:0. Відтак Зорі тепер потрібно лише раз забити Десні, в матчі з якою 1:1, і кваліфікація Ліги чемпіонів у луганського клубу в кишені.

Оріховський пробив після чергової серії помилок киян – екс-динамівці нині в ударі, але тут снаряд пройшов вище. Який божевільний момент загубив Циганков! Караваєв виграв верх у двох суперників, Буяльський скинув ще далі, але Віктор пробив у Віталія замість влучити у фактично порожні ворота. Шапаренко міняє травмованого Попова, Цітаішвілі – Русина на 66-й. Перші заміни Михайличенка, якому нині не може допомогти тріо ключових гравців Вербіч, Сидорчук і Миколенко. Оце так вийшов Шапаренко. Колос розіграв двоходівку з пасом п'ятою, Микола зачепив ногу суперника. Бущан не зміг парирувати пенальті – 0:2 після удару Вільх'ямссона на 70-й. Кадірі здалеку пробив і нарвався на суперсейв Волинця.

В останні хвилини гри кволі спроби Динамо в атаці (Циганков на місці форварда – далеко не Вербіч) та провали в обороні. Таке враження, що Київ уже просто думками в Запоріжжі, де нічия рятує команду Михайличенка від повної ганьби. Найсмішніше, що динамівці жодної хвилини не покидали сьогодні зону ЛЧ, бо Зоря жодного разу не виходила вперед у битві з Десною. Де Пена і Цітаішвілі розстрілювали Волинця – героїчний воротар господарів потягнув усе. Зоря відмовилась перемагати в паралельній зустрічі. Вадим Євтушенко з надією дивиться у телефон, Михайличенко ніби не до кінця розуміє, як так сталося. Динамо фінішує на 2-му місці навіть попри ганебну поразку, першу в історії від команди зі скромного села Ковалівка. Мілько отримав червону за дві жовті після заміни.