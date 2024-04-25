Кривбас оголосив суму податків, яку клуб заплатив до держбюджету України за минулий рік.

Криворізький клуб сплатив до держбюджету податки на загальну суму 38 476 144 гривні за 2023-й рік, повідомляє офіційний сайт Кривбаса.

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"Наш клуб є сумлінним платником податків, адже це важливий і почесний обовʼязок кожного, особливо у ці важкі для України часи. Сплата податків – необхідний вклад кожного в національну економіку. Вчасне внесення коштів до бюджету впливає на економічний потенціал нашої країни, її Незалежність та могутність, тож давайте разом максимально підтримувати державу", – йдеться у дописі на сайті.

Додамо, що Кривбас посідає третє місце в УПЛ, маючи в активі 51 пункт. Криворіжців випереджають лише Динамо (54 очки) та Шахтар (58).

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