Колос – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу 32-го туру УПЛ проти Колоса (0:2).

"Якщо в двох словах: нам банально не вистачило сил. Бажання було. Перший тайм був дуже обережним, тому що, на мій погляд, нічийний результат підсвідомо трохи обмежував.

У Колоса можна не виграти, але програвати, звичайно ж, не можна. Це ні в якому разі не виправдання, але я не дарма говорив про регламент. Два останніх тури регламент зобов'язує проводити в один день і в один час. При цьому Колос мав на один день більше, мало того, грав з Шахтарем дублюючим складом. Ясно, що вони готувалися до матчу з нами.

Колос – Динамо – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Але це все одно не знімає з нас відповідальності. Ми винні в тому, що допустили помилки, не забили свої м'ячі. Слава богу, що все так закінчилося. Будемо розбиратися, тому що на даний момент в команді, напевно, багато статистів. Ми постаралися навести порядок, але потрібно буде ще цим займатися.

Порівняти емоції не можна. Не можу сказати, що раніше менше нервував або переживав. Просто, насправді, нервозність, яка була присутня з перших матчів, коли були невдалі ігри і результати, не додала впевненості. Цією впевненості в своїх силах і грі нам трохи не вистачило. У команди є характер і, відкинувши всі ігри, ми маємо можливість боротися за Лігу чемпіонів і виграли Кубок України. Начебто все нормально, але саме цей сезон показав моменти, які потрібно міняти, і рухатися далі.

Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонів

На відпочинок є десять днів. Звичайно ж, відпочивати весь цей час не вийде, тому що потрібно спланувати дуже багато роботи. Але, напевно, кілька днів не завадять", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.