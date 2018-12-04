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"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар

13:30 3970 Читать на русском
"В Олімпіка вкрали перемогу". Чому Шахтар винен у цій ситуації, Тайсона треба карати, а в УПЛ – змінити календар
Шевчук і Фонсека після 2:2
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює 17 тур УПЛ із Андрієм Полуніним, колишнім хавбеком Карпат, Дніпра і збірної України.

Динамо обіграло Чорноморець, але вкотре продемонструвало бляклу гру. Команда Хацкевича не встигла відновитися від непростого виїзду до Астани?

– Повністю з вами згідний. Дуже важка гра була в Казахстані. Динамо – це, здебільшого, молодь, а у молодих гравців є така риса, як нестабільність. Зараз для цієї команди найголовніше – добиватися результату, що вони й зробили. Молодь ростиме, відповідно, стабілізуватиметься і покращуватиметься їхня гра.

– В іншому матчі понеділка Олександрія на виїзді обіграла учасника єврокубків – Ворсклу. Такі перемоги підопічних Шарана вже не дивують?

– Звичайно. Якщо раніше такі перемоги Олександрії більше скидалися на випадковість, то зараз це – закономірний результат. У Шарана – сформований кістяк команди, він дуже міцний і тактично грамотно підкований. Плюс – психологічний момент. Олександрія відчула, що може грати з усіма командами на рівних і перемагати їх. Так, олександрійці, можливо, більше грають від оборони, але роблять це якісно. Тож друга сходинка, яку зараз посідає колектив Шарана, – заслужена і закономірна.

– У Полтаві, за різними даними, зібралося від 95 до 950 глядачів. Арсенал – Карпати – 232 глядачі, Десна – Зоря – 670 глядачів і так далі. Навіщо грати у грудні, якщо це нікому не потрібно, за великим рахунком?

– Я повністю згідний – у грудні цього робити не варто. Але в нас є Прем’єр-ліга, яка формує календар і приймає рішення. У єврокубках на імениті команди люди ще прийдуть. Але в робочий день, коли холодно, матчі чемпіонату не викликають інтересу. До того ж, рівень цього чемпіонату суттєво впав…

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По-перше, поєдинки потрібно проводити у вихідні. По-друге, враховувати час. Влітку команди змушені були грати в розпал дня, коли спека. Мовляв, інтереси телебачення. Натомість на інтереси футболістів і вболівальників ніхто не зважав. Я вважаю, що це – неправильно. То спека 30-градусна, то 8-10 градусів морозу. Навіщо грати у таких умовах і для кого грати? Календар потрібно змінити докорінним чином.

– Центральний матч туру Шахтар – Олімпік зібрав "аж" 2 тисячі глядачів. Проте команди розіграли справжній трилер. Як ви вважаєте, в Олімпіка вкрали перемогу?

– Якщо зважати на епізод, коли Мораєс зрівняв рахунок, то так – украли. Шахтар сам винен у цій ситуації. Після перемоги над Хоффенхаймом "гірники", по-перше, втомилися, по-друге – не налаштувалися на Олімпік. До того ж, швидко повели в рахунку і подумали, що легко візьмуть три очки. Команда Шевчука заслуговувала на перемогу, хоча 2:2 проти Шахтаря – результат також хороший.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Окремої уваги заслуговує вчинок Тайсона. Він не мав права так поводитися, хоча, якщо пригадуєте, це вже не перший такий випадок у виконанні бразильця. Якби це трапилося в ігровому епізоді – інша справа. Але тут – відвертий удар по ногах ззаду. Я розумію, що це – емоції. Але ж ти футболіст такого високого рівня, запрошувався у збірну Бразилії, тож повинен подавати приклад на полі. Сподіваюся, покарання Тайсона за неналежну поведінку ухвалять постфактум.

– Чому арбітр Копієвський не вилучив Тайсона? Злякався?

– Так, схоже, що злякався. Тим паче, рахунок був не на користь Шахтаря.

– Як оціните роботу тандему Шевчук – Ротань? Вони лиш нещодавно прийшли в Олімпік, а вже є перші успіхи…

– Вважаю, ще зарано робити висновки. Це був окремо взятий матч, на який Шевчук зумів налаштувати підопічних – все-таки він віддав Шахтарю 13 років кар’єри, принципова зустріч. Я б оцінював Олімпік по матчах проти прямих конкурентів, на тривалій дистанції. Зараз – зимова пауза. Можливо, команда підсилиться ще кількома якісними виконавцями. Аналізуватимемо вже навесні.

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Синхронні перемоги Олександрії та Динамо, Шахтар скандально спіткнувся в дербі з Олімпіком – підсумки 17 туру УПЛ

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 2
Олімпік
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