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Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

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Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Олександрія мінімально перемогла Ворсклу у 17 турі УПЛ (1:0). Дивіться відео голу та огляд матчу.

Чемпіонат України 2018/19, 17 тур

Ворскла – Олександрія – 0:1

Гол: Ковалець, 4

Олександрія в гостях обіграла Ворсклу та відірвалась від Динамо

Єдиний гол у матчі було забито у дебюті зустрічі. Звичайний пас на Ковальця в середині поля не віщував ніякої небезпеки, проте Кирило без перешкод наблизився до штрафного і пробив точно під дальню стійку.

Завдяки цій перемозі Олександрія набрала 36 очок і продовжує йти другою, попри будь-який результат сьогоднішнього матчу Динамо. Ворскла з 24 пунктами лишається на 5 сходинці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна17 тур

Ворскла - Олександрія: Понеділок 03 грудня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Олександрія
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