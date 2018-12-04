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Ворскла – Олександрія: УПЛ в 10 разів збільшила кількість вболівальників на матчі та знайшла дивне виправдання

12:13 616 Читать на русском
Ворскла – Олександрія: УПЛ в 10 разів збільшила кількість вболівальників на матчі та знайшла дивне виправдання
Ворскла – Олександрія

Виявляється, у будівлі Федерації футболу України існують проблеми з інтернетом.

Сайт УПЛ змінив кількість вболівальників, які відвідали матч 17-го туру Ворскла – Олександрія. Замість 95 вболівальників, як повідомлялось раніше, на стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського тепер офіційно завітав 951 прихильник футболу.

Ворскла – Олександрія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

В організації цікаво пояснили такий крок: "Вчора в будівлі ФФУ були проблеми з інтернетом, був невеликий збій, в результаті вийшла помилка", – прокоментували в УПЛ для Tribuna.

Нагадаємо, Олександрія мінімально перемогла Ворсклу (1:0) та зберегла за собою другу сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи у активі 36 очок. Ворскла – п’ята з 24 балами.

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Україна17 тур

Ворскла - Олександрія: Понеділок 03 грудня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Олександрія
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Теги
УПЛ Ворскла Ворскла Олександрія Олександрія Ворскла - Олександрія
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