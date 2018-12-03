Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Динамо впевнено перемогло Чорноморець у 17-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Чорноморець.

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Динамо – Чорноморець – 2:0

Голи: Циганков, 21 (пен), Бєсєдін, 61 (пен)

Динамо перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті

Кияни забили по голу з пенальті у кожному з таймів. Спочатку Циганков відзначився на 21-ій хвилині, а згодом Бєсєдін, який вийшов на поле вперше за два місяці, збільшив перевагу киян.

Олександрія в гостях обіграла Ворсклу та відірвалась від Динамо

Динамо набрало 35 очок, продовжуючи знаходитись на третій позиції з мінімальним відставанням від Олександрії, а Чорноморець залишився з 12 очками на передостанній сходинці в турнірній таблиці.